Der FC Großhöflein war (wie auch in den letzten Jahren) auch heuer bis jetzt eine Wundertüte der Liga. Die Ergebnisse waren zu unkonstant, viele Punkte wurden verschenkt und man hat nach Ablauf der Hinrunde nichts mehr mit dem Aufstieg zu tun.

„Ich sage einem Verein nur zu, wenn das Gesamtpaket für mich passt. Das war hier absolut gegeben.“Neo-Großhöflein-Coach Christian Pinter über seinen neuen Verein.

So kamen (bis dato)-Coach Martin Meiböck und Obmann Dragan Kunkic schnell auf einen gemeinsamen Nenner, beide sind der Meinung, dass der Verein eine Veränderung braucht, etwas „Neues“ her und entstehen muss.

„Ich hatte mit Martin wirklich gute Gespräche, wir haben da die gleiche Sicht auf die Dinge. Maßnahmen beginnen dann meistens bei einem Trainerwechsel, diesen Schritt mussten wir jetzt setzen“, so Kunkic zur Situation, der noch anmerkte: „Aber wir alle im Verein möchten Martin für seine Arbeit und sein Engagement danken, er hat gute Arbeit geleistet.“

Auch der scheidende FCG-Coach bedankt sich für die drei Jahre, die er beim Verein tätig war: „Es war eine schöne Zeit, danke für die tolle Zusammenarbeit. Aber nun ist es an der Zeit, dass der Verein eine Veränderung erlebt.“

„Pinter ist jetzt der richtige Mann für uns“

Der erste Teil des „Facelifts“ wurde auch schon vollzogen und mit Christian Pinter ein neuer Trainer präsentiert. „Christian passt perfekt in unser Anforderungsprofil. Er ist ein hungriger Typ, der auch mit jüngeren Spielern sicher gut umgehen kann, zudem ist er fachlich top. Wir haben da einige Anhaltspunkte, etwa seine Arbeit in Rust, die sicher auch top war. Christian ist jetzt der richtige Mann für uns, mit ihm werden wir da einiges ändern, der frische Wind war nötig“, so Kunkic. Ein Umbruch im Kader soll auch passieren, wie Kunkic verrät: „Das wird schon jetzt im Winter eingeleitet, aber vor allem im Sommer werden wir uns dann weitgehend neu aufstellen.“

Ex-Rust-Coach Christian Pinter wird künftig beim FC Großhöflein an der Seitenlinie stehen. Das Engagement des Schützeners ist langfristig anzusehen, er soll das Team wieder auf Vordermann bringen und zurück auf die Erfolgsspur führen. | BVZ

Konkret heißt das in Großhöflein, dass man das Hauptaugenmerk vermehrt auf Spieler aus der Umgebung legen will, keine überteuerten Legionäre mehr holen möchte. „Gemeinsam mit unserem neuen Coach werden wir da Schritt für Schritt vorgehen, um in der Saison 2018/19 voll angreifen zu können. Dann wollen wir auch endlich um den Aufstieg mitspielen können. Die Rückrunde soll dazu schon als Basis dienen, da können wir jetzt ohne Druck drauf losspielen. Es ist schon eine Art Aufbau für die kommende Saison“, so Kunkic.

Der Neo-FCG-Coach freut sich schon auf seine Aufgabe – und hat noch vor der ersten Trainingseinheit nur lobende Worte für seinen neuen Arbeitgeber parat: „Ich sage einem Verein nur zu, wenn das Gesamtpaket für mich passt. Das war hier absolut gegeben. Großhöflein ist für mich persönlich ein sehr ambitionierter und gut geführter Verein, der oft unter Wert geschlagen wurde.“

Dass die Verpflichtung von Pinter keine Übergangslösung ist, scheint für alle Beteiligten klar zu sein. Vielmehr sieht der Ex-Rust-Betreuer ein langfristiges Projekt in seiner Bestellung: „Das ist eine äußerst angenehme Herausforderung für mich, der Klub hat immer hohe Ziele. Mich reizt die Tatsache, dass ich mich aktiv einbringen kann. Ich glaube, dass hier dauerhaft etwas möglich ist.“

Kader wird im Sommer definitiv verändert

In den nächsten Wochen wird es mit Obmann Kunkic noch Gespräche geben, in welchen Bereichen Rädchen gedreht werden müssen, um wieder zurück auf die (nachhaltige) Erfolgsspur zu kommen. Pinter wird sicher auch ein Wörtchen in Sachen Transfers mitzureden haben, kennt er doch viele Spieler aus der Umgebung, kann hier seine Kontakte spielen lassen ein Faktor, der sicher auch dem FCG zugutekommen wird.

Für die Rückrunde strebt der Schützener eine Rangverbesserung mit seinem neuen Verein an: „Wir müssen versuchen, möglichst viele Punkte zu holen. Das dient nämlich schon als Grundlage für den Sommer. Wir werden auch in der spielfreien Zeit jetzt im Winter und dann am Saisonende die richtigen Schritte für die nächste Spielzeit setzen.“

Doch zuerst muss Pinter seinen Kader erst kennenlernen, er bittet die Kicker Anfang Februar zur intensiven Vorbereitung. „Bis dahin vergeht viel Zeit, deshalb werden die Jungs von mir natürlich ein Heimprogramm bekommen. Wir müssen fit sein, um so auch Verletzungen vermeiden oder reduzieren zu können“, so Pinter, der abschließend ergänzt: „Ich freue mich schon auf meine neue Aufgabe.“