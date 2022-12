Neue Legionäre in Stotzing

Werbung

Nachdem man mit Markus Dragschitz einen hochkarätigen Neuzugang verbuchen konnte, hat man sich mit den Transfers von Branislav Vitek und Adam Filek nun mit zwei weiteren Legionären verstärkt. Beide Spieler sind in der Offensive flexibel einsetzbar und können sich so für Stotzing-Trainer Franz Daxböck als überaus wertvoll erweisen.

Adam Filek war zuvor für den SV Gaflenz aktiv, kickte in der Vergangenheit aber auch für den UFC Podersdorf. Viteks letzte Station war in der Slowakei, Erfahrung in Österreich konnte der Offensivakteur allerdings bereits beim SC Her-zogenburg und beim SV Großkrut sammeln. Der Mann für die Offensive des UFC war bisher Goalgetter David Beslin, der in der Herbstsaison fünf Treffer erzielte.

Mit insgesamt 16 Hinrunden-Toren der gesamten Stotzinger Mannschaft mangelte es dem talentierten Stürmer bisher oft an Unterstützung in der Offensivabteilung. Jene Unterstützung erwartet man sich nun von den beiden Neuzugängen: „Wir freuen uns natürlich über die neuen Spieler. Wir wollen eine gefährlichere Offensive aufbauen, die Erwartungen sind dementsprechend hoch. Die Vorbereitung können wir nun perfekt nutzen, um uns bestens für die Rückrunde einzuspielen“, meinte Stotzing-Coach Franz Daxböck.