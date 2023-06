UFC Sankt Georgen/Eisenstadt: Neue sportliche Expertise

In der Vereinsführung des UFC Sankt Georgen/Eisenstadt hat sich in den letzten Wochen einiges getan. Die sportliche Entwicklung und das Heranziehen vielversprechender Eigengewächse lag schon immer im Fokus der Vereinsführung. Nun konnte man mit Andreas Hackstock jemanden mit ins Boot holen, der nicht nur Fachexpertise mit sich bringt, sondern auch jede Menge Erfahrung. Hackstock wird als Sport-Beirat fungieren und seinen Beitrag vor allem in der Weiterentwicklung der Trainingseinheiten sowie der Fortbildung der Trainer selbst leisten. Dazu zählt jedoch nicht nur die Kampfmannschaft, selbst die jüngsten Nachwuchskicker soll Hackstock unter die Lupe nehmen und sowohl Trainer als auch Spieler individuell beraten. Andreas Hackstock ist auch kein Unbekannter. Der Eisenstädter hat selbst die UEFA-Pro-Lizenz und stand als Coach unter anderem einige Jahre für den SC/ESV Parndorf auf der Seitenlinie. Mittlerweile ist der Direktor der HAK Mattersburg im BFV für die Trainerausbildungen verantwortlich.

Durchdachte Strukturen

Das Vertrauen in der Jugendarbeit schenkt man in St. Georgen besonders jenen, die bereits Teil des Vereins sind sowie eine Verbindung zum Verein haben. Beispielsweise macht Oliver Mancs, selbst Stammspieler und Leistungsträger in der Kampfmannschaft, gerade die Trainerausbildung und ist mit Begeisterung an der Jugendarbeit beteiligt. Mit Anton Dwornikowitsch konnte man zudem einen erfahrenen Mann für das Traineramt der U14 finden. Raimund Krumai ist für die U16 und die U23 zuständig. Und über den Hackstock-Deal sagt Obmann Erwin Nemeth: „Wir freuen uns sehr, dass Andi bei uns ist und gemeinsam mit uns für den Verein arbeitet.“