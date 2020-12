Bereits 2019/2020 hütete Fatih Bas das Tor des ASV Hornstein. Nach kurzen Gastspielen in Zwölfaxing und bei Casino Baden kehrt der 28-Jährige nun wieder zum Tabellenführer der 2. Klasse Nord zurück.

„Wir waren auf der Suche und Bas wollte unbedingt wechseln. Jetzt sind wir auf der Tormann-Position wieder gut besetzt“, berichtete Hornstein-Coach Sebastian Reinprecht. Der wieder genesene Christopher Ferko wird wohl wieder den Nummer-eins-Posten innehaben, Fatih Bas will sich im Training wieder aufdrängen. „Außerdem haben wir auch noch mit Erwin Kospo einen weiteren Spieler, der sich verändern will“, so der ASV-Trainer.

In den letzten Saisonspielen vor der Unterbrechung sprang Kospo, eigentlich ein Feldspieler, als Notnagel im Tor ein – und machte seinen Job bestens. „Er hat Appetit auf den Keeper-Posten bekommen und will sich dahingehend verändern. Mit Roland Zechmeister haben wir einen erfahrenen Tormanntrainer, der ihn da unterstützen wird“, so Reinprecht.

Eine andere Baustelle gibt es dafür in der Offensive. Patrick Niklas laboriert an einem Bandscheibenvorfall und kann vorerst nicht trainieren oder spielen. „Er klagt schon länger über Rückenprobleme, durch seinen neuen Job sind die noch stärker geworden. Er muss nun eine Therapie oder Reha machen, dann werden wir erst sehen, wann oder ob er üherhaupt noch einmal spielen wird.“