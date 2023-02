Neuer Goalie für Siegendorf

Werbung

Die lange Suche nach einem neuen Schlussmann hat nun endlich ein Ende – der 20-jährige Alessio Orlando soll künftig den Kasten der Siegendorfer sauber halten, ist jedoch als Nummer zwei hinter Stammtorhüter Christoph Kruiss eingeplant. Vor seiner Verpflichtung unterzog man ihm einem Testspiel, wo Orlando zu überzeugen wusste.

Mit dem Neuzugang konnte die Vereinsführung einen jungen Spieler holen, der nicht nur sehr viel Potential hat, sondern auch bereits Erfahrung bei namhaften Vereinen sammeln konnte.

Auch Rückkehrer verstärkt das Team

Seine sportliche Karriere begann der Tormann in Neusiedl, wo er auch für die 1B in der Kampfmannschaft zum Einsatz kam. 2022 ging es dann nach Winden, als Ersatzmann konnte er auch dorthin und wieder Luft in der ersten Mannschaft schnappen. Vom FC 1980 Wien ging es nun weiter zu Siegendorf. Bei den Rot-Weißen soll Orlando vor allem für das neue 1C-Team auflaufen.

Neben Alessio Orlando konnte sich die Mannschaft von Karl Terdy auch mit Michael Schiener verstärken, der den Verein bereits bestens kennt. Der Mittelfeldakteur kommt vom SC Zagersdorf, spielte allerdings zuvor bereits sieben Jahre für Siegendorf. Zurück an der alten Wirkungsstätte soll Schiener ebenfalls als Unterstützung für die C-Mannschaft fungieren und geht als eine Art Vorbild für die jungen Spieler des Teams voran. Als Vorbild für seinen neuen Ersatzmann könnte auch Christoph Kruiss wirken, immerhin gehört er in der Liga zu den Besten auf seiner Position und schaffte es sogar ins Team der Herbstsaison.

„In Alessio steckt sehr viel Potenzial und wir sind froh, dass er bei uns ist. Auch über Michaels Rückkehr sind wir natürlich sehr erfreut“, meinte Co-Trainer und Sektionsleiter Lukas Springsits.