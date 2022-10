Neues Gesicht in Schützen

Werbung

Null Punkte stehen derzeit noch auf dem Konto der Grün-Weißen – eine Tatsache, die der gesamte Verein schnellstmöglich ändern möchte. Jetzt liegt es an Dieter Sijak, seine Spielideen und seine Erfahrung in die verbleibenden Spiele der Hinrunde einzubringen, um dann im Frühjahr mit neuem Elan in die Rückrunde zu starten.

„Die Jungs sind auf jeden Fall gut drauf und trainieren hart. Mit Stotzing wartet am Wochenende ein harter Gegner, der uns sicherlich keine Punkte schenken wird. Wir werden alles daran setzen, unsere ersten Punkte einzufahren“, meint der Neo-Coach, welcher in der zehnten Runde der 2. Klasse Nord sein erstes Spiel für Schützen leiten wird. Gemeinsam arbeitet das Team also daran, ein erfolgreiches Spielsystem zu entwickeln, um am Ende tatsächlich von einer zufriedenstellenden Saison zu sprechen.

Ein großes Dankeschön

Wenn einer kommt, muss ein anderer gehen – so auch Anton Dwornikowitsch, der in dieser Saison mit seiner Mannschaft leider glücklos blieb. Eine derartige Entscheidung zu treffen, war auch für die sportliche Leitung durchaus schwierig: „Leider haben die Ergebnisse in dieser Saison einfach nicht gepasst. Unser voller Fokus liegt jetzt auf Stotzing, wir hoffen dabei natürlich auch auf den Trainereffekt. Wir wünschen Anton Dwornikowitsch alles Gute und bedanken uns herzlich für seinen Einsatz“, gab Gerhard Reinprecht, Schützens Sportlicher Leiter, an.

Ein Trainereffekt käme der Mannschaft gerade recht, vor allem weil man mit einem Sieg vor heimischem Publikum an Stotzing anschließen könnte. Doch auch der UFC Stotzing ist heiß darauf, drei Punkte aus dem direkten Duell zu holen und wird alles daran setzen, der neu formierten Mannschaft die Suppe zu versalzen.