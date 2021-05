Trainer Mario Töltl stellt es klar: „Der ASV Neufeld gehört weiter nach oben.“ Um dieses Ziel zu erreichen, wird in Neufeld mehr als nur fleißig trainiert. Seit Januar gibt es pro Woche drei Online-Trainings, die Töltl mit seinen Jungs konsequent durchzieht: „Wenn wir in die Vorbereitung starten, haben wir bereits 58 Trainingseinheiten hinter uns.“

Noch dazu steht der Coach jeden Samstag von 11 bis 19 Uhr am Platz und absolviert mit jedem seiner Spieler für 25 Minuten ein Individualtraining. „Es ist schwieriger, fit zu werden, als fit zu bleiben, daher die aufwendige und lange Vorbereitung“, wie der Trainer des ASV Neufeld erklärte. Bei der Trainingsplanung war ihm seine Tochter Chiara Töltl (Anm.: Spielertrainerin bei den Sankt Margarethener Damen) behilflich. An den vielen Neuverpflichtungen, die der Verein getätigt hat, ist aber auch zu erkennen, dass nicht nur die Fitness der Spieler den Verein wieder eine Klasse weiter nach oben bringen soll, sondern dass die perfekte Mischung aus einem großen Kader und fleißigem Training der Schlüsselfaktor für die kommende Spielzeit sein könnten. Mit neun neuen Akteuren war man auf dem Transfermarkt sehr aktiv und konnte den Verein gezielt verstärken.

Für die Offensive verpflichtete man: Baran Tiskaya (30, Eggendorf), Kubilay Sen (24, Eggendorf), David Markovic (17, HW Wiener Neustadt), Sebastian Wachter (25, Anif), Ibo Tiskaya (28, Piesting), David Ghiorghiu (17, HW U17). Damit der ASV Neufeld auch in der Defensive gut aufgestellt ist, wurden Daniel Ghiorghiu (17, HW WN/U17), Sandro Mikic (17, HW WN/U17), Philipp Krammer (25, Theresienfeld), Adil Uysal (29, Pöttsching) und Fatih Adigüzel (32, Eggendorf) verpflichtet. „Ich will in meiner Mannschaft Platz für junge Spieler bieten und dabei sollen mir Baran Tiskaya (30) und Fatih Adigüzel (32) eine Hilfe sein und eine gute Symbiose zwischen Alt und Jung schaffen, da sie sehr gut mit jungen Spielern umgehen und diese integrieren können“, stellt Töltl klar.

Gleich elf neue Spieler wurden bereits geholt

Es bleibt abzuwarten, wie sich die vielen jungen Spieler auf dem Platz verstehen und ob sie auch rasch gemeinsam die gewünschte Leistung an den Tag bringen. Eines ist aber sicher, in Sachen Qualität macht Neufeld keiner so schnell was vor. Mario Töltl: „Ich will in meinem Team eine Art Wohlfühloase schaffen, in der jeder respektvoll behandelt wird, jeder das gleiche Mitspracherecht hat, jeder Fehler machen darf und wo jeder für jeden kämpft und seine Fehler ausbessert. Das ist mir persönlich sehr wichtig.“ Der Coach des ASV Neufeld will mit attraktivem Offensiv-Fußball wieder mehr Leute auf den Sportplatz bringen und mit viel positiver Energie den Verein wieder auf zwei gesunde Füße stellen. „Ich habe gerne einen Konkurrenzkampf in meiner Mannschaft, damit jeder mehr als 100 Prozent geben muss.“ Mit Thomas Pöschl wurde zudem bereits ein Spieler aus der U16 hochgezogen, um mit der Kampfmannschaft mittrainieren zu können. Töltl: „Ich will den Rücken der jungen Spieler stärken und ihnen auch wichtige Spielpraxis ermöglichen. Das kann man gut mit einem Apfel vergleichen, wenn man nie in einen gebissen hat, kann man auch nicht wissen, wie er schmeckt, dazu muss man selbst reinbeißen.“ Von nun an soll auch der Reserve mehr Wertschätzung geschenkt werden, die ab sofort von den beiden Co-Trainern Markus Fritzen und Wolfgang Pöschl betreut wird. „Sie werden das gleiche Training absolvieren wie die Kampfmannschaft.“