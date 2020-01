Nach langen Gesprächen und Verhandlungen hat sich nun beim Tabellenelften der 2. Klasse Nord, dem FC Oslip, einiges in der Winterpause getan. Michael Nieder, im Herbst noch Co-Betreuer von Spielertrainer Nedeljko Koturovic, ist ab sofort neuer Chefcoach. „Er war ein langjähriger Spieler und kennt den Verein bestens. Wir erwarten uns von ihm, dass er auf die Jungen zugeht und sie motiviert“, so Obmann Walter Meth. Koturovic wird „nur“ mehr als Spieler fungieren.

Zudem gab es auch Änderungen im Kader. Abwehrchef Nikola Mitrovic muss den Verein verlassen. Dafür wurden zwei Neuzugänge vom ASV Pöttsching (1. Klasse Mitte) verpflichtet. Einer davon ist ein alter Bekannter in Oslip. Goalgetter Alen Jasarevic kehrt nach einigen Jahren wieder an seine ehemalige Wirkungsstätte zurück. Er erzielte fünf Tore im Herbst. Mit dem Stürmer wechselt auch Innenverteidiger David Feiner nach Oslip. „Da wir in der Hinrunde viele Tore kassiert haben, erwarten wir uns von Feiner, dass er die Abwehr stabilisiert und dirigiert“, so Meth.

Ein Ruck soll durch die Mannschaft gehen

In Gesprächen ist man auch mit Maximilian Regner vom SV Sankt Margarethen. „Wir hoffen, dass er wieder zu seinem Stammverein zurückkehrt. Aus beruflichen Gründen (Anm.: er ist Koch und Kellner) hat er sowieso nicht immer Zeit. Für uns wäre er eine große Verstärkung“, berichtete der Osliper Vereinsboss, und fügte abschließend hinzu: „Durch diese ganzen Umstellungen erhoffen wir uns, dass ein Ruck durch die Mannschaft geht. Wir haben jetzt nicht die großen Ziele, wollen aber den Jungen zeigen, dass wir nicht immer im letzten Drittel herumtümpeln müssen. Das soll auch ein Ansporn für die jungen Spieler sein“, so Meth.