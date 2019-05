Es hat sich in den letzten Wochen aufgrund zahlreicher Negativ-Ergebnisse schon ein bisschen angedeutet, nun wurde es Gewissheit: Christian Pinter steht dem FC Großhöflein nicht mehr länger als Coach zur Verfügung.

Als Hauptgrund für die Trennung nennt der Schützener, der das Amt erst im Winter übernommen hat, vor allem die fehlende Breite im Kader: „Wir mussten quasi Woche für Woche improvisieren in Sachen Aufstellung und mussten oft kämpfen, überhaupt eine Reserve stellen zu können. Leider fehlt es hier an Quantität und ich sah deshalb keine wirkliche Perspektive, sodass ich diesen Schritt zum Rücktritt setzte“, so Pinter.

Für die verbleibenden drei Runden der Saison wird Obmann Dragan Kunkic den aktuellen Tabellen-Achten coachen, unterstützt wird er von Kapitän Florian Astl. Kunkic zur Trennung: „Ich hätte gerne mit Christian weitergemacht und habe versucht, ihn umzustimmen. Aber sein Entschluss stand fest.“