Purbach hat die „Zehn“ im Fokus

Der UFC Purbach lacht als Leader von der Tabellenspitze. Die weiße Weste ist noch fest zugeknöpft, meisterschaftsübergreifend sind die Purbacher schon neun Begegnungen in Folge ungeschlagen. Eine besondere Bedeutung hatte dabei der letzte Erfolg gegen Eisenstadt. „Mit einem Sieg nehmen wir den SCE aus dem Meistertitelkampf“, erklärte Coach Patrick Castek schon vor der Begegnung. Der Coup gelang, Purbach zeigte den Landeshauptstädtern ihre Grenzen auf. „Wir waren eine Klasse besser als der Gegner. Wir konnten es uns sogar leisten, in der zweiten Halbzeit Kräfte zu schonen und junge Spieler einzuwechseln.“ Und Castek gibt sich selbstbewusst: „Wir haben immer gewusst, dass Neufeld der stärkste Gegner ist, alle anderen schlagbar sind.“ Dementsprechend ist auch die Schlagrichtung gegen den UFC Stotzing klar. „Wir können uns nur selber schlagen. Wir gehen klar auf die drei Punkte.“ Dabei erwartet Castek eine robuste Elf. „Das wir das lösen können, haben wir auch gegen Großhöflein bewiesen.“ Die Mannschaft zieht mit, die Stimmung passt, das Gefühl auch. „Wir haben einen guten Spirit in der Mannschaft.“