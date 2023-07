Purbachs Neuer: Hajtmanek

Nach dem Abgang von Stammtorhüter Matthias Piringer hat die Vereinsführung des UFC Purbach nun einen Nachfolger auserkoren. Mit Martin Hajtmanek wird künftig ein erfahrener Mann zwischen den Pfosten stehen, der mit seinen 24 Jahren noch reichlich Entwicklungspotential hat. Der slowakische Schlussmann war zuletzt für den UFC Pama aktiv und stand in der Zweiten Liga Nord regelmäßig in der Startformation. Seine bisherigen Stationen können sich sehen lassen - Martin Hajtmaneks erster Verein in Österreich war der FC Illmitz. Danach war er lange Zeit beim ASV Neudorf/Parndorf unter Vertrag und avancierte zum Stammspieler. Künftig muss er sich bei Neo-Trainer Patrick Castek beweisen. Die Vereinsführung möchte in Zukunft auf junge Spieler, bestenfalls Eigengewächse bauen. Unter anderem zog man auch Fabio Edler und Dimitri Heschl von der Jugendmannschaft „nach oben“. Man erhofft sich eine ähnliche Erfolgsgeschichte wie bei Alexander Pfalz, der trotz seines jungen Alters letzte Saison reichlich Luft in der Kampfmannschaft schnuppern durfte. „Wir freuen uns, dass Martin zu uns gekommen ist und sind sicher, dass wir mit den jungen Spielern unsere Ziele verwirklichen können“, so Pressesprecher Stefan Hausmair.