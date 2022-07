Qualitativer Umbruch beim SC Trausdorf

Werbung

Der Verein musste vergangene Spielzeit viel durchmachen. Eine Verletzung nach der anderen, bis fast keine Spieler mehr zur Verfügung standen, doch trotz allem ließen sich die Trausdorfer nicht unterkriegen und sagten keine einzige Partie ab. Stattdessen wurden Spieler, wie Ernst Ugrinovich beispielsweise einberufen, die die Mannschaften von Aleksandar Kracunovic in dieser schweren Zeit unterstützten. Schlussendlich reichte es, um die Saison nicht als Letztplatzierter zu beenden, was, wenn man sich die Liste der Ausfälle ansieht, als eine tolle Leistung anzusehen ist. Nun sollte sich etwas ändern. Ein Umbruch musste her, um so etwas nicht noch einmal durchmachen zu müssen. Drei Spieler verließen den SC Trausdorf nach nur kurzem Aufenthalt wieder. Zum einen zog es Marc Heger nach Schützen, Emir Hajric ging wieder zurück nach Neckenmarkt und Niklas Köhler wechselte zum Ligakonkurrenten SC Zagersdorf.

Tabellenplatz im oberen Mittelfeld

Noah Pichler wird von der U23 des SV Sankt Margarethen nach Trausdorf transferiert. Des Weiteren wurden Spieler, wie Norbert Jeremias, Szabolcs Fekete (beide davor Wulkaprodersdorf) Milan Nemeth (davor Stotzing) geholt, um mehr Qualität in den Kader zu bringen. Außerdem werden Richard Kander, Almir Jatic, Markus Melichar, David Szántó, Papp Bence und Daniel Stadler nächste Saison das grüne Trikot der Trausdorfer überziehen. „Bei uns hat ein qualitativer Umbruch stattgefunden. Wir haben eine neue und meines Erachtens stärkere Truppe als zuvor.

Allerdings ist uns allen im Verein bewusst, dass wir nicht von heute auf morgen massive Verbesserungen sehen werden, da sich alle erst kennenlernen müssen, aber die Jungs trainieren brav und die Vorbereitung läuft bis dato wie geplant. Ich möchte noch erwähnen, dass der Vorstand in dieser Transferphase überragend gearbeitet hat und sich um alles gekümmert hat. Dafür möchte ich mich bedanken!“, wie Coach Kracunovic erzählte. Auch, was die Tabellenposition betrifft, soll sich in der Saison 2022/23 etwas ändern.

„Unser Ziel ist es, im oberen Mittelfeld zu landen, doch wie wir vergangenes Jahr am eigenen Leib erleben mussten, kann es im Fußball schnell gehen und plötzlich kann man auf wichtige Spieler nicht mehr zurückgreifen, aber sollte alles nach Plan verlaufen, wäre das unser Vorhaben“, stellte der Trausdorf-Betreuer fest.