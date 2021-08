Alle waren gespannt, wie der Routinier seine neue Aufgabe meistern und wie er sich schlagen wird. In den ersten 45 Minuten der Partie ist ihm kein Fehler unterlaufen und es war deutlich zu erkennen, dass er nun die Fäden in der Abwehr der Schützener zieht. „Man merkt einfach sofort, dass der Mann ein richtig guter Fußballer ist, er haut bei keinem Ball daneben und strahlt eine enorme Ruhe und Sicherheit aus“, wie der Sportliche Leiter Gerhard Reinprecht lobend erzählte. Nach der ersten Halbzeit wurde Ratajczyk aufgrund seines Trainingsrückstandes ausgewechselt, was eine große Lücke in der Mannschaft hinterließ. Drei Gegentreffer in der zweiten Hälfte waren die Folge.