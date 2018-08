Aufgrund von wenig Spielglück und Unvermögen vor dem Tor, musste der SCF Rust letzte Saison den Abstieg in der 1. Klasse Nord wegstecken.

Heuer will man demnach wieder angreifen und zählt unter den Trainern der Teams der 2. Klasse und im Umfeld zum absoluten Topfavoriten auf den (Wieder-)Aufstieg, nicht zulezt deshalb, weil man zum bestehenden, guten Kader noch einmal eine Portion Qualität dazu geholt hat.

Mit Nurlu, Bohac und Co. deshalb nominell auch sicher das beste Team der Liga hat – für Coach Dieter Komanovits aber noch lange kein Grund, sich darauf auszuruhen: „Sicher, unser Team hat zweifelsohne Qualität. Die neuen Spieler haben sich auch alle gleich gut integriert und erweisen sich als Verstärkungen. Doch uns werden die Punkte nicht geschenkt, wir müssen in jeder Partie hart dafür arbeiten.“

Vorbereitung lief nicht ganz nach Wunsch

Komanovits selbst ehrt die Tatsache, dass man Rust als Titelanwärter Nummer eins ansieht – sieht zugleich aber auch andere Teams vorne: „Zillingtal, Neusiedl 1b, Podersdorf und Hornstein, sie alle haben sich gut verstärkt und werden um den Aufstieg spielen, denke ich. Doch klarerweise wollen wir vorne mitmischen, aber es wird mitnichten ein Selbstläufer für uns.“

Durch die Neuverpflichtungen konnten sich die Ruster auch in der Breite besser aufstellen, Komanovits wird die Qual der Wahl haben. Doch prompt folgte die erste Ernüchterung, drei Spieler werden Rust länger nicht zur Verfügung stehen: Hirschmann und Schmidt (beide Bänderverletzung) fehlen rund einen Monat, Keeper Ackermann aufgrund eines Kreuzbandrisses voraussichtlich gar die komplette Saison. „Das ist natürlich bitter für uns. Jetzt darf in den nächsten Wochen nicht mehr viel passieren, sonst wird es kadermäßig wieder eng“, so Komanovits.

Deshalb, und weil einige Spieler nicht (oft) zur Verfügung standen, war und ist Komanovits mit der Vorbereitung nicht ganz zufrieden: „Trotz guter Ergebnisse lief nicht alles optimal. Zum Auftakt wartet Neusiedl 1b, ein junges und hungriges Team mit Qualität. Da wissen wir dann gleich, wo wir stehen.“