Sankt Andrä: Meisterliche Saisonleistung!

Nur 18 Spiele hat der FC Veganis Sankt Andrä gebraucht, um den Meistertitel zu fixieren! Nach einer unglaublichen Saisonleistung konnte sich das Team von Trainer Heinz Fleischhacker nun endlich belohnen. Und die Statistik spricht für sich – jedes einzelne Spiel konnte man in dieser Saison bisher gewinnen. Dabei erzielte man satte 69 Treffer und kassierte lediglich vier Gegentore. Eine Leistung, die wahrlich als meisterlich zu bezeichnen ist. Das Besondere am FC Veganis Sankt Andrä ist sicherlich die unglaubliche Qualität, die der große Kader mit sich bringt. Jede Woche kann ein anderer Kicker spielentscheidend sein, der Erfolg wurde allerdings nur durch die tollen Auftritte des gesamten Teams erst möglich.

Zusammenhalt macht den Trainer stolz

„Ein Gesicht“ für den Erfolg ist trotz der starken Einzelleistungen demnach nicht auszumachen. Gemeinsam legte man eine bemerkenswerte Siegesserie hin und gemeinsam feierte man auch jeden einzelnen Sieg als Mannschaft. Nun gilt es nicht nur die erfolgreiche Zeit zu genießen, sondern die Saison mit ähnlich starken Leistungen zu Ende zu spielen. Natürlich stehen bei einer derartigen Saisonleistung meist die Spieler im Rampenlicht. Doch einen erheblichen Anteil am Erfolg hatten auch Menschen, die nicht mit Fußballschuhen am Rasen standen. Für Trainer Heinz Fleischhacker etwa ging ein Traum in Erfüllung: „Das Spiel gegen Oslip und die gesamte Saison waren für mich und für alle anderen unglaublich aufregend. Ich bin von meinen Spielern und dem Zusammenhalt des Teams wahnsinnig begeistert und stolz darauf, Trainer dieser Mannschaft zu sein. Außerdem bin ich allen Funktionären und Vereinsmitgliedern zu großem Dank verpflichtet, ohne die der Meistertitel mit Sicherheit nicht möglich gewesen wäre.“

„Ich freue mich sehr über den Meistertitel!“

Als Obmann Gerhard Mauersics gemeinsam mit Michael Lehner und Wolfgang Rath und weiteren Funktionären, die täglich hart für den Verein arbeiteten, die Leitung beim FC Veganis Sankt Andrä übernahmen, stand dem Aufstieg in die 1. Klasse Nord besonders das Engagement im Jugendbereich im Fokus. Gemeinsam arbeitete man mit sehr viel Herzblut daran, den Verein aufblühen zu lassen. „Ich freue mich sehr über den Meistertitel! Das alles wäre natürlich nicht ohne den Einsatz der vielen Vereinsmitglieder möglich gewesen, die den Verein immer unterstützt haben. Ein besonderes Dankeschön möchte ich auch an die Unterstützer wie „Veganis“ Gerhard Nemeth, sowie an die Gemeinde aussprechen“, so Obmann Gerhard Mauersics.