Das lang ersehnte Comeback des SC Eisenstadt in die Landeshauptstadt muss noch warten. Bereits vor zwei Wochen teilte der Verein mit, dass man mit der Stadt Gespräche über die geplante neue Heimstätte auf der Leichtathletikanlage in Eisenstadt führe. Konkret wurde das BFV Cup-Match gegen den SC Neusiedl kommenden Samstag als möglichen Termin für die Rückkehr in die Heimat genannt. Nach Gesprächen zwischen Vereinsführung und Gemeinde steht nun aber fest: Der SCE kickt vorerst weiter im Schützener Exil.

„Leider können wir dir derzeit auch noch nicht mehr sagen“, heißt es dazu vom Hauptstadt-Club. Vor zwei Wochen äußerte sich Obmann Michael Billes noch zuversichtlich über das erste tatsächliche Heimmatch seit 2008.

„Neue Vereinbarung“ zwischen SCE und Stadt

„Wir stehen in enger Absprache mit allen Beteiligten. Noch können wir das nicht bestätigen, aber es ist sehr wahrscheinlich, dass wir auf der neuen Leichtathletikanlage gegen Neusiedl antreten werden“, erklärte Billes damals.

Daraus wurde nun nichts, als Knackpunkte wurden „Nutzungstermine, Verantwortlichkeiten und administrative Belange“ genannt. Wann der erste Anstoß in Eisenstadt fällt, bleibt offen. Am Donnerstag Nachmittag haben SCE und Stadt aber zu einer gemeinsamen Pressekonferenz geladen, bei der „Bürgermeister Thomas Steiner gemeinsam mit Vertretern des SC Eisenstadt über eine neue Vereinbarung zwischen Verein und Stadt“ informieren will.

Für den Platz in Schützen findet man beim SCE lobende Worte: „Wir finden hier aktuell gute Bedingungen vor. Der Rasen ist in einem sehr guten Zustand“, so Trainer Roland Wisak anerkennend.