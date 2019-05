Die Weichen für die Zukunft sind beim SC Eisenstadt gestellt, man darf nun auch weiter auf die Dienste zweier Zugpferde setzen: Chefcoach, Sportlicher Leiter und Spielertrainer Mario Pürrer verlängert ebenso beim Klub aus der Landeshauptstadt, wie sein „Co“ Roland Wisak. Beide werden dem Klub also über die Saison hinaus erhalten bleiben.

SCE-Obmann Billes zur Verlängerung mit den Beiden: „Wir freuen uns, sie weiter an Bord zu haben. In der Frühjahrssaison zeigt sich die Entwicklung, die wir, auch dank Mario und Roland, genommen haben. Den Weg wollen wir weitergehen.“ Chefcoach Pürrer freut sich ebenfalls auf die weitere Zusammenarbeit: „Ich bedanke mich für das Vertrauen, das mir der Vorstand ausspricht und so auch zukünftig auf mich baut.“

Morawitz wird neuer Reserve-Trainer

SCE-Urgestein Wisak spricht über den Verein von einer „Herzensangelegenheit“ und er sei froh, weiterhin seinen Teil dazu beitragen zu dürfen, die Mannschaft und auch den Verein weiterzuentwickeln.

Auch im Bereich der Reserve tut sich etwas beim SC Eisenstadt: Der bisherige Coach, Jörg Pasterniak, wird sich nun vermehrt um die Aufgaben des Jugend- und Sektionsleiters kümmern. Neuer Reserve-Trainer der Landeshauptstädter wird Michael Morawitz.