SC Neusiedl 1b: Ein Duo ersetzt Thomas Achs

Einer der überraschendsten Trainerwechsel in dieser Saison ereignete sich beim SC Neusiedl 1b, als sich herausstellte, dass Thomas Achs ab sofort nicht mehr das Team aus der 2. Klasse Nord coachen wird. „Ich wurde am Dienstag um 9 Uhr in der Früh zum Sportplatz gerufen, wo mir dann gesagt wurde, dass sich der Verein sportlich verändern wolle und sich die Mannschaft unter mir nicht so wie gewünscht weiterentwickelt, was ich nicht ganz verstehen konnte. In den letzten Wochen hat sich der SC Neusiedl in eine bestimmte Richtung entwickelt und das passt jetzt meines Erachtens gut rein. Sie haben schlicht und ergreifend mich als Bauernopfer hergenommen, was ich, wenn man die letzten fünf Jahre hernimmt, nicht verdient habe. Außerdem haben meine Jungs erst letztens zu mir gesagt, dass sie sich unter meiner Betreuung nicht nur als Sportler, sondern auch als Menschen weiterentwickelt haben und ein größeres Lob hätte ich mir als Trainer dieser tollen Truppe nicht wünschen können“, sagt Achs des aktuellen Tabellenzweiten. Der ehemalige Coach wolle sich nun umsehen und das machen, worauf er Lust habe. Für den SC Neusiedl/See wiederum bestand nach der Bestellung von Stefan Rapp als Cheftrainer der Regionalliga Ost (siehe Seite 64) Handlungsbedarf im kompletten Trainerteam. „Und wir haben uns die Entscheidung alles andere als einfach gemacht, aber haben eben lösungsorientiert entschieden. Fakt ist, wir sind Thomas Achs sehr dankbar für die gemeinsame Zeit, die auch erfolgreich war“, so Manager Lukas Stranz. Marian Tomcak und Christian Staffler übernehmen die 1b- und die 1c-Truppe und peilen den Aufstieg in die 1. Klasse Nord an. Tomcak war im Herbst noch Cheftrainer bei der Ostliga-Mannschaft, Staffler fungierte als Video-Analyst und Individualtrainer. Die Aufgabenverteilung sieht jetzt so aus: Staffler trägt die Hauptverantwortung für die 1b, Tomcak für die 1c-Mannschaft. Die Zielsetzung bleibt gleich, wie Staffler betont: „Das ist ganz klar der Aufstieg. Weiters will ich aber auch klarstellen, dass sowohl Marian als auch ich von der Entscheidung der Vereinsführung überrascht waren und zu keinem Zeitpunkt die Intention hatten, hier zu übernehmen.“ Dennoch ist sicher, dass der Fokus jetzt auf der neuen Arbeit liegt: „Wir starten um den 18. Jänner mit der Vorbereitung. Marian und ich werden das Training gemeinsam für die 1b und die 1c gestalten und es wird alles dem Ziel Aufstieg untergeordnet.“

Parallel soll die Durchlässigkeit nach oben erhöht werden, alles eben ein Stück professioneller – auch im Bereich Videoanalyse will Staffler mit der 2. Klasse Nord-Mannschaft nun vermehrt arbeiten. Offen bleibt noch, inwiefern Staffler auch weiterhin Videoanalysen für die Regionalliga-Mannschaft macht: „Das wird im Verlauf der Woche entschieden, wie diesbezüglich verfahren wird.“

