SC Zagersdorf-Coach: „Guter Test für uns“

Erst im August 2022 trafen die beiden Mannschaften zum letzten Mal aufeinander, damals gelang den Zagersdorfern ein 2:1-Sieg. In der Zwischenzeit hat sich bei beiden Vereinen jedoch einiges getan – Hirm steht in der 2. Klasse Mitte auf Platz eins, während die Zagersdorfer mit Tabellenplatz zwei ebenfalls gute Chancen auf den Aufstieg haben. Beide Mannschaften überzeugten in der Hinrunde mit soliden Defensivleistungen, Hirm erzielte zusätzlich satte 34 Treffer in elf Partien. Trainer Gerald Gollubics hatte es also mit einem starken Gegner zu tun.

Aufregender Spielverlauf

Der SC Zagersdorf ging ersatzgeschwächt in das Spiel – unter anderem fehlten die angeschlagenen Peter Stocker und Jakob Wildt sowie der erkrankte Thomas Mardaus, auch Nino Schanta, Dennis Fröhlich und Jan Javorski waren nicht verfügbar. Mit von der Partie war jedoch Neuzugang Fabian Schmal, der einmal mehr die Chance bekam, sich für einen Stammplatz zu empfehlen.

Trotz der bisher starken Auftritte in der Vorbereitung gerieten die Zagersdorfer bereits nach 20 Minuten in Rückstand. Nur 15 Minuten später erhöhte Hirm bereits auf 2:0. In der zweiten Halbzeit sollte den Blau-Weißen allerdings mehr gelingen, nachdem Maximilian Ivancsits vom Elferpunkt traf, konnte auch Fabian Schmal ein Tor bejubeln. Später ging der SC Zagersdorf sogar noch in Führung, schlussendlich endete das Spiel jedoch mit einem gerechten Unentschieden. „Insgesamt war es ein guter Test für uns. Hirm ist eine starke Mannschaft und ich bin stolz, dass wir über weite Teile eine sehr starke Leistung hinlegen konnten“, meinte Zagersdorf-Coach Gerald Gollubics.

Bis zum Beginn der Rückrunde bleibt dem Zweitplatzierten der 2. Klasse Nord noch etwas Zeit, um sich perfekt auf den Start der Frühjahrssaison vorzubereiten und dann bestmögliche Leistung abzurufen.