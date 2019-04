Der Herbst verläuft traditionell äußerst vielversprechend für die Zillingtaler. Wie in den letzten Jahren auch, war man im Herbst dieser Saison auf Schlagdistanz zum Winterkönig (sechs Punkte hinter Podersdorf).

Als einer der Topfavoriten auf den Titel gestartet, kann der Klub seinem eigenen Anspruch oft nur selten gerecht werden. Aktuell ist man zwar immer noch Fünfter der Tabelle, hat aber schon acht Punkte Rückstand auf einen Aufstiegsplatz – zu viel, um im „Geschäft der Großen“ weiterhin dabei zu sein.

Die jüngste Niederlage (1:3) gegen Sankt Andrä gibt Rätsel auf – Coach Franz Bures scheint aber eine plausible Erklärung für die fehlende Konstanz zu haben: „Grundsätzlich tun wir uns gegen die stärksten Gegner der Liga leichter, die wollen auch das Spiel machen, da bekommen wir Platz und Räume, um uns in der Offensive in Szene zu setzen. Vermeintlich schwächere Teams wie Sankt Andrä machen es aber dennoch richtig geschickt, stehen tief und kompakt, da finden wir meist keine Mittel, um Chancen zu kreieren.“

„Zu wenige Arbeiter, dafür viele Zehner“

Ein weiteres Problem sieht Bures in der Einstellung seines Teams: „Wenn wir z.B. gegen Hornstein gewinnen, glauben manche, gegen Sankt Andrä geht es dann locker und mit Halbgas. Einigen fehlt da die nötige Einstellung sich zu quälen und Zweikämpfe anzunehmen.“

Der Kader gäbe einiges an Offensivqualität her, normalerweise müsste man mit diesen Spielern lange vorne dabei sein – „Das stimmt“, so Bures, „aber vielleicht haben wir zu viele Zehner und zu wenige Arbeiter. Wir wollen in Schönheit glänzen, sterben aber meistens auch in Schönheit.“