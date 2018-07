Vergangenes Wochenende konnte der SC Eisenstadt auch am Spielfeld den ersten (Teil-) Erfolg feiern: Im Test gegen Hof lag man mit 2:1 in Front, ehe die Partie aufgrund eines Unwetters abgebrochen werden musste. Das erste sichtbare Zählbare für den SCE also, der jetzt richtig durchstarten möchte.

„Aller Anfang ist schwer, das ist klar. Wenn ein Verein neu startet, ist das immer mit einem neuen Kader und mit vielen neuen Spielern verbunden. Da ist es mehr als verständlich, dass Automatismen noch nicht greifen“, so Spielertrainer Mario Pürrer, der aber ergänzte: „Doch in der Partie gegen Hof hat man schon erste Ansätze gesehen, wie wir auftreten wollen.“

Auch Obmann Chris Görz stößt dabei ins gleiche Horn: „Die erste Halbzeit war schon sehr ansprechend. Die Jungs hauen sich voll rein, ziehen im Training mit. Soweit ist alles auf Schiene.“

Spielertrainer Pürrer ist der Taktgeber

Der SC Eisenstadt verfolgt auch eine klare Philosophie am Platz, wie Mario Pürrer verrät: „Wir wollen dem Gegner unser Spiel aufzwingen, unser Spiel durchziehen. Klar, das geht nicht gegen jedes Team, da werden wir dann unsere Taktik adaptieren.“

Spielertrainer Pürrer ist es auch, der als klarer Taktgeber und Leitwolf fungiert, wie man auch schon bei seinen beiden Treffer gegen Hof sehen konnte. „Mario ist extrem wichtig für uns, er soll die vielen neuen und jungen Spieler führen“, so Görz. „Transfers und Urlaube sind vorbei, wir können jetzt richtig arbeiten“, so Pürrer freudig.