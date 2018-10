Aller Anfang ist schwer – das musste auch der SC Eisenstadt und alle Beteiligten spüren. Man holte drei Punkte (drei Remis) aus den ersten neun Partien und war am Boden der Tatsachen gelandet. Nach der Neugründung durch Obmann Chris Görz und Co. war man mit voller Tatendrang und einer riesigen Euphorie in die 2. Klasse Nord gestartet, die in den letzten Wochen, bedingt durch die nicht eintretenden Erfolge, jedoch etwas abnahm.

„Zuletzt war es schon eine schwere Situation, sowohl für die Spieler, als auch für die Betreuer. Wir wussten, es wird eine Zeit brauchen, doch jeder Fußballer sehnt sich nach Erfolgserlebnissen“, so Obmann Görz. Und das große Erfolgserlebnis stellte sich vergangenen Samstag ein, als man Mörbisch auswärts mit 3:0 besiegte – der erste Sieg des wiederbelebten Klubs seit seiner Auflösung vor zehn Jahren.

„Das war vor allem mental eine Befreiung“

Doch neben dem sportlichen Sieg, spricht Görz auch über einen positiven Effekt für den Kopf: „Das war vor allem mental eine Befreiung für uns. Die Jungs haderten zuletzt schon ein wenig mit sich, doch wir haben hart weiter gearbeitet und wussten, dass der Sieg irgendwann kommen wird.“ Auch für ihn persönlich, als „Mastermind“ des neuen SCE, war es ein sehr emotionaler Moment, wie er verrät: „Mit den ganzen Erinnerungen an früher und unserer harten Arbeit am ganzen Projekt, tut dieser Sieg unheimlich gut.“

Damit es nicht bei diesem einen Erfolg bleibt, muss etwas getan werden – und das betrifft neben intensiven Trainings vor allem bevorstehende Neuverpflichtungen. „Wir werden im Winter aktiv sein und fünf bis sechs Spieler holen. Der Kader muss sowohl qualitativ als auch quantitativ verstärkt werden, hier werden wir ansetzen“, so Görz.