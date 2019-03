Es hat sich abgezeichnet, seit Freitag ist es nun fix: Christopher Görz legt aus privaten/persönlichen Gründen sein Amt des Obmannes beim SC Eisenstadt nieder, genauer gesagt wird er bei der Generalversammlung Ende März nicht mehr zur Wahl antreten (wir hatten berichtet, siehe hier und unten).

Somit kehrt einer, der wesentlichen Anteil am Wiederaufbau des SCE hatte, dem Verein den Rücken – designierter neuer Obmann ist der bisherige Wirtschaftliche Leiter, Michael Billes. Er soll bei der Generalversammlung bestätigt werden.

„Görz ist an uns herangetreten um uns zu sagen, dass er nicht mehr die Zeit habe, um mit Herzblut, wie bisher, dem Klub zu helfen. Das akzeptierten wir natürlich, dachten aber nicht, dass es so schnell gehen wird“, so Neo-Obmann Michael Billes, der aber ergänzte: „Natürlich bedanken wir uns für seine tolle Arbeit“.

Indessen wurde der Vorstand breiter aufgestellt, finden sich neben Billes noch ein starkes Damen-Duo mit Natalie Eisenwort und Renée Wisak in der Neo-Vereinsführung. Sascha Eisenwort, Christoph Brenner, Andreas Göttlinger und Markus Bauer übernehmen ein breiteres Aufgabengebiet.

„Ohne ihn gäbe es den SC Eisenstadt nicht“

Innerhalb des Vereins zeigt man Verständnis für Görz. „Man konnte es vermuten, dass es so kommt. Wenn man sich politisch organisiert, hat man nicht mehr die Zeit, einen Verein zu führen“, so Spielertrainer Mario Pürrer, der ergänzte: „Danke an Görzi, ohne ihn gäbe es den SCE nicht.“ Es wurde gemunkelt, dass es Ungereimtheiten gegeben hat, weswegen sich Görz verabschiedete – Pürrer schob dem einen Riegel vor: „Da war absolut nichts, es endete alles im Guten.“