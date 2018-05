Jetzt ist es endgültig fix: Der SC Eisenstadt wird kommende Saison den Spielbetrieb aufnehmen und in der 2. Klasse Nord seine Zelte aufschlagen. „Wir freuen uns, dass alles fixiert und alle wesentlichen Punkte abgearbeitet werden konnten“, so ein euphorischer SCE-Obmann Christoph Görz.

Lange stand eine Kooperation mit dem UFC Schützen im Raum, um dem neu gegründeten Traditionsklub aus der Landeshauptstadt eine Heimstätte zu gewähren – vergangenes Wochenende wurde alles unter Dach und Fach gebracht.

„Wir bedanken uns beim UFC für einen reibungslosen Ablauf der Verhandlungen. Wir werden unsere Trainings und Heimspiele in den nächsten Jahren am Sportplatz in Schützen austragen, bis der SCE wieder eine Möglichkeit hat, in Eisenstadt aufzulaufen – wo er langfristig auch hingehört“, so Görz weiter.

Auch UFC Schützen-Obmann Uwe Luckenberger stößt dabei ins gleiche Horn: „Durch diese Kooperation können wir die Attraktivität für Fußball im Dorf wieder erhöhen und es entsteht unterm Strich eine Win-Win-Situation für beide Vereine.“

„Wir wollen den Spielern ein familiäres Umfeld bieten. Spaß und Freude am Fußball soll dabei im Vordergrund stehen.“Mario Pürrer, Spielertrainer beim SC Eisenstadt.

Görz bastelte auch weiter eifrig an einem Trainerteam, das längerfristig dem Verein Erfolg bringen soll. Neben Spielertrainer Mario Pürrer konnte man jetzt auch Jörg Pasterniak (34 Jahre) als Co-Trainer und Gerhard „Löwe“ Horvath als Tormann-Trainer mit ins SCE-Boot holen. „Pasterniak ist ein junger, hungriger Typ, der mit Mario Pürrer gemeinsam die Spieler trainieren und formen soll. Mit Löwe Horvath haben wir zusätzlich eine gehörige Portion Routine und Erfahrung für uns gewinnen können. Ich denke, wir sind gut aufgestellt“, sagte Görz.

Neben den wichtigen Fragen in Sachen Spielstätte und Trainerteam, gilt es in den nächsten Wochen aber noch in einem elementar wichtigen Bereich die Ziellinie zu erreichen – nämlich am Spielersektor! Hierfür wurden schon Sichtungstrainings abgehalten und zahlreiche Gespräche geführt, Vollzüge kann und will der SCE aber noch keine melden.

„Wir haben schon etliche Spieler überzeugen können, nächste Saison bei uns aktiv zu sein. Doch wir können bislang noch nichts offiziell vermelden, weil zahlreiche Jungs noch bei ihren Vereinen aktiv sind. Bald können wir hier Genaueres sagen. Doch eins vorweg: Wir werden keine Unsummen für große Namen bezahlen, sondern wollen vor allem jungen Spielern eine Möglichkeit bieten, sich bei uns entwickeln zu können. Der SCE soll und wird nachhaltig sein, das ist unser Anspruch“, so Obmann Görz dazu. Spielertrainer Mario Pürrer ergänzte: „Wir wollen den Spielern ein familiäres Umfeld bieten. Spaß und Freude am Fußball soll dabei im Vordergrund stehen.“

Für die (geplante) Damen-Mannschaft heißt es aber vorerst noch „Bitte warten“, wie Görz verrät: „Damit wird 2019 gestartet, bis dahin soll auch punkto Nachwuchs etwas entstehen.“

Der SC Eisenstadt wird also in die Spielzeit 2018/2019 starten. Bleibt abzuwarten, ob Görz und Co. die „Reanimation“ eines tot geglaubten Vereins hinbekommen und dem SCE wieder neues Leben einhauchen können.