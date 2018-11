Bereits in den ersten Wochen, in denen der Hauptstadtklub auf dem Reißbrett neu entworfen wurde, war man sich in der Vereinsführung schnell im Klaren, dass der Weg zum Erfolg über junge und hungrige Spieler aus der Umgebung führen soll.

„Wir wollen eine Plattform für Spieler sein, die sich und den SCE weiterentwickeln wollen. In über 160 Spielergesprächen ist es uns gelungen, zahlreiche junge Talente vom Projekt SCE zu überzeugen“ so Obmann Christopher Görz.

Einer dieser Hoffnungsträger ist der erst 15-jährige Nico Stiglitz. „Mit seiner jungen und unbekümmerten Art ist er eine absolute Bereicherung“, ist Trainer Mario Pürrer angetan von seinem Schützling. Der Nachwuchskicker konnte sich in der Vorbereitung sogleich einen Stammplatz erarbeiten und ist aus dem Mittelfeld der Pürrer-Elf nicht mehr wegzudenken.

„Was mich überzeugt hat war, wie sehr sich der ganze Verein um mich bemüht hat, das findet man so sehr selten. Der SC Eisenstadt steht für Willen, Leidenschaft, Ehrgeiz - damit konnte ich mich von Beginn an identifizieren“, so Stiglitz. Mit Marco Pasterniak (15) und Andreas Maad (18) konnte man zwei weitere vielversprechende Jungspunde für den auferstandenen Traditionsverein gewinnen.

„Die Jungs sollen Spaß am Fußball haben“

„Was mir hier besonders gut gefällt, ist die hohe Qualität des Trainings. Es wird jungen Spielern sehr viel geboten, zudem ist die Mannschaft eine richtige Einheit und das macht es einem natürlich leicht, sich wohlzufühlen“, streicht Pasterniak die Stärken des SCE hervor.

„Wir haben hier mit Mario Pürrer einen Trainer, der versucht jeden Einzelnen weiterzuentwickeln, der Wert legt auf Teamgeist und immer ein offenes Ohr für uns Spieler hat. Zudem kommt auch der Spaß nicht zu kurz“, spricht Andreas Maad die Stärken seines Trainers an. Der 18-Jährige zählt mit seinen beinahe 1000 Einsatzminuten ebenfalls seit Saisonbeginn zum unumstrittenen Stammpersonal beim SCE.

Um seine jungen Wilden entsprechend weiterbringen zu können, hat „Dompteur“ Mario Pürrer klare Vorstellungen: „Eine ganz wichtige Komponente ist die Einstellung, die Motivation und Tugenden wie Wille, Ehrgeiz, Leidenschaft – und die Jungs sollen natürlich Spaß am Fußball haben. Die Leistungsfaktoren kommen dann von selbst.“

Mit der bisherigen Entwicklung ist er jedenfalls zufrieden: „Wenn ich diese Herbstsaison analysiere und daran denke, dass einige Spieler im Frühjahr noch in einer U16 oder U23 gespielt haben, bin ich mit der Situation sehr zufrieden. Die gesammelten Einsatzminuten sprechen für sich, wir geben den Jungs aber auch die nötige Zeit, um sich zu entwickeln. Wenn wir konsequent weiterarbeiten, wird sich schon bald der eine oder andere als Leistungsträger herauskristallisieren.“ Beim SCE scheint man mit dieser Philosophie aktuell auf dem richtigen Weg zu sein.