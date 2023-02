Schützen will es noch einmal wissen

Werbung

Der UFC Schützen befindet sich bereits seit geraumer Zeit in der Wintervorbereitung für die kommende Rückrunde. Mit Alen und Felix Csizmadia sowie Vladyslav Teslenko kamen gleich drei neue Spieler in diesem Transferfenster zu den Grün-Weißen. Schließlich musste man die Abgänge von Sebastian Stoss (FC Oslip) und Stefan Schindler (SC Trausdorf) kompensieren. Nun wurde auch der Neuzugang Oliver Szoloczki offiziell verkündet. Szoloczki wird die Torhüterposition verstärken und mit Felix Csizmadia und Lukas Pasterniak um den Stammplatz kämpfen. Zurzeit laboriert der Ex-Großhöfleiner allerdings noch an einer Verletzung, es sollte allerdings nicht mehr allzu lange dauern, bis er wieder voll einsatzfähig ist.

Schützen bereitet sich bestens vor

Nicht nur mit namhaften Neuzugängen scheint sich der Verein für die baldige Rückrunde zu wappnen – bereits drei Testspiele absolvierte die Mannschaft von Trainer Dieter Sijak in diesem Jahr – Antau (0:4), Bruck II (1:5) und Göttlesbrunn (0:6). Ein klares Signal an die Liga-Konkurrenten. Das Team der 2. Klasse Nord zeigt sich motiviert und kämpferisch. Aktuell steht der UFC Schützen mit drei Punkten auf dem letzten Platz der Tabelle. Doch die Leistungen steigerten sich vor allem gegen Ende der Herbstsaison. In der zwölften Runde konnte man sich sogar mit 4:3 gegen den SC Trausdorf durchsetzen.

Trainer Dieter Sijak konnte somit auch einige positive Resultate ziehen und wird versuchen, in der Vorbereitung auf derartigen Leistungen aufzubauen und seine Mannschaft bestmöglich auf die zweite Saisonhälfte vorzubereiten.