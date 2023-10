Schützen will nicht lieb sein

Der FC Großhöflein feiert gegen den UFC Schützen am Gebirge einen 3:1-Erfolg. Eine Niederlage, die den UFC Trainer Christian Höllrigl sprachlos zurücklässt. „Das bin ich wirklich nicht oft, aber nach dieser Niederlage fehlen mir die Worte.“Schwere Fehler hinten, vorne harmlos Dabei ärgerte sich der Coach nicht nur über das fragwürdige Abwehrverhalten bei den Gegentoren, „da haben wir zwei Mal aus einem Corner den gleichen Treffer kassiert“, sondern auch die Offensiv-Qualitäten seiner Elf. „Da klebt einigen das Pech am Schuh. Wenn ich mir Albert Muema hernehme. Er hat alleine vor dem Gehäuse dem Verteidiger auf den Hintern geschossen.“ Schützen ist ein Angstgegner für NeufeldHöllriegl: „Seit Oslip geht nichts mehr.“ Gegen Neufeld muss alles anders werden. „Wir müssen doch schon lange nicht mehr. Für den Gegner ist es ein Muss-Sieg. Wir können“, so der Coach. In der letzten Saison konnte der UFC den Neufeldern noch in die „Aufstiegssuppe“ spucken. „Damals war es eine andere Elf, ein anderes Spiel. Aber vielleicht steckt die Niederlage dem ASV noch in die Knochen.“ Höllriegl: „Wir sind einfach zu brav, zu lieb.“Um die Sensation zu wiederholen, braucht es eine Leistungssteigerung und dunkle Charakter-Seiten. „Wir sind einfach zu brav, zu lieb. Da gibt es keinen, der einmal die Grätsche auspackt, der einmal über die Stränge schlägt. Meine Spieler sind Zurückzucker statt Durchzieher. Wir müssen jetzt eine andere Seite zeigen.“ Es brauche jetzt mehr „als schön Fußball zu spielen. Wir müssen die Brechstange auspacken.“