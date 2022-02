Schwierige Phase für Osliper

Der Fünftplatzierte der 2. Klasse zeigte in der Hinrunde super Leistungen und steht verdient weit oben in der Tabelle. Franz Jagschitz spielte dabei eine äußerst essenzielle Rolle und zog die Fäden im Mittelfeld, jedoch wird er in der Frühjahrssaison die Schuhe für Klingenbach schnüren. Oslip wollte seinem Youngster und Kapitän keine Steine in den Weg legen und ihm diesen Wechsel ermöglichen. Auch Alberto Zele, Nedeljko Koturovic und Dominik Falk verließen den Verein und werden künftig nicht mehr in der 2. Klasse Nord auflaufen.

„Mannschaft soll Charakter zeigen“

„Es ist natürlich eine schwierige Situation für uns, aber ich bin zuversichtlich, dass wir in dieser Woche noch die ein oder andere Verstärkung holen werden, was jedoch so kurz vor Transferschluss keine einfache Aufgabe darstellt“, wie Obmann Walter Meth erklärte. Der FC Oslip wolle unbedingt zwei Mittelfeldakteure verpflichten, um über die Seite gefährliche Angriffe forcieren zu können. Ihr Schlüsselspieler Alen Jasarevic spielt ja nach wie vor unter Michael Nieder und soll über die Flanken mit Bällen versorgt werden. In der Verteidigung ist der Verein ohnehin gut aufgestellt, weshalb sie auf dieser Position auch keinen Neuzugang verkünden werden. „Wir haben Gott sei Dank einen breiten Kader, außerdem steht uns Markus Dvornikovich nach dem absolvierten Bundesheer auch wieder zur Verfügung. Es wird schwierig werden, den fünften Platz in der Rückrunde halten zu können, aber ich hoffe, dass die Mannschaft ordentlich Charakter zeigt und es allen beweisen wird“, stellte der Vereinsboss klar.