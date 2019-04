Der Kampf um die Aufstiegsplätze der 2. Klasse Nord geht langsam aber sicher in die entscheidende Phase. Klar, es sind noch neun „richtige Runden“ (nach Annulierung der Mörbisch-Partien) für die Teams zu gehen und für jede Mannschaft sind demnach noch maximal 27 Punkte zu holen – also sind wir von Rechenspielchen noch weit entfernt.

Dennoch bergen die kommenden Wochen eine unglaubliche Brisanz mit Blick auf die vorderen Plätze. Die direkten Duelle warten, den Anfang macht das Spitzenspiel Rust gegen Podersdorf. Rust als Dritter bittet den Tabellenzweiten zum Tanz in der Freistadt – ein Duell auf Augenhöhe, was auch die Tabelle bestätigt: Beide Teams liegen mit 34 Zählern gleichauf, einzig die Tordifferenz spricht (noch) für die Gäste.

„Es wird ein tolles Spiel werden“

Eine wichtige Partie für beide Vereine also – die vielleicht trotzdem schon eine kleine (Vor-)Entscheidung im Aufstiegsrennen herbeiführen könnte. Sowohl Rust, als auch Podersdorf zeigen sich bislang nicht in Überform, das Duell ist richtungsweisend für den Rest der Saison. „Wir haben jetzt die Wochen der Wahrheit, treffen auf Rust und spielen dann gegen Neusiedl 1b. Das werden zwei richtig schwere Matches, da gilt es für uns jetzt zu bestehen – und wenn wir aufsteigen wollen, müssen wir das auch“, so Podersdorf-Coach Peter Brunner. In die gleiche Kerbe schlägt auch Rust-Spielertrainer Özgür Nurlu: „Wir wissen um die Stärke der Podersdorfer Bescheid, sie haben eine gute Truppe mit viel Qualität. Dennoch, wir spielen daheim und wollen in die 1. Klasse. Somit werden wir alles für die drei Punkte tun. Es wird ein tolles Spiel werden.“