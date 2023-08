Spielabbruch bei Zillingtal gegen Sieggraben wegen rüden Foulspiels

Spielabbrüche aufgrund von Undiszipliniertheiten bei Testspielen sind eher selten, letzten Samstag kam es jedoch leider beim Match Zillingtal gegen Sieggraben dazu. Schiedsrichter Christian Bertalan beendete die Begegnung nach knapp einer halben Stunde. „Leider ist es innerhalb weniger Sekunden eskaliert und es war für alle Beteiligten das Beste, wenn wir die Partie beenden“, meinte der 40-jährige Unparteiische. „Nach einem leichten Stoß eines Sieggrabener Spielers zirka in der Spielfeldmitte revanchierte sich der Gegenspieler mit einem Faustschlag ins Gesicht und es kam natürlich zu einer Rudelbildung. Ein zweiter Spieler der Heimischen sprang dann in 'Kung Fu-Manier' den Spieler an.“ Klarerweise waren die Gemüter danach schwer zu beruhigen und ich entschied mich für einen Abbruch.“ Die Protagonisten in diesem Krisengipfel: Sieggrabens Daniel Falb gab den ersten Schubser, Ali Husseini antwortete mit der Faust und Mahdi Jamshidi versuchte sich im Kung Fu-Kampfstil.

Zillingtal-Obmann Alfred Pöpperl meinte: „Der Spieler wird vom Verein für mindestens einen Monat suspendiert. Dann wird weitergeschaut und es werden weitere Schritte besprochen. Gewalt wird in keinster Weise unterstützt. Wir wissen nicht, was zuvor passiert ist, dass es so weit gekommen ist, aber es war schnell wieder vorbei und es haben auch schon klärende Gespräche mit den Spielern stattgefunden.“ Sieggrabens Spielertrainer Philipp Schordje war fassungslos: „Ich habe ja schon viel auf einem Fußballplatz gesehen, aber so eine Attacke noch nicht. Kein Vorwurf an die Gastgeber und auch überhaupt keinen an den Schiedsrichter, aber ich hoffe wirklich, dass die vom Schiri angezeigten Spieler länger nicht mehr auflaufen, weil so haben die Burschen im Fußballsport nichts verloren.“