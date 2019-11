Platz sieben nach Ende der Hinrunde, 16 Punkte aus zwölf Partien – beim FC Sankt Andrä hätte man sich mehr erwartet, man zeigt sich nicht wirklich zufrieden mit der Bilanz. „Wir haben in der vergangenen Saison eine tadellose Hinrunde gespielt und uns daher auch zum Ziel gesetzt, vorne mitzuspielen. Doch das war dann schnell klar, dass wir das nicht umsetzen können“, so Coach Heinz Fleischhacker dazu.

Doch woran liegt und hapert es? – „Einen großen Anteil spielt da sicher die Vielzahl an vergebenen Torchancen und die vielen individuellen Fehler. Das führt dann eben dazu, dass wir nicht um den Aufstieg spielen, sondern nur an siebenter Stelle stehen“, so Fleischhacker weiter.

Qualität hätte der Kader beim FC allemal, einige gute Kicker hat man in den eigenen Reihen. „Doch sie bringen es einfach nicht, oder nur zu selten, auch auf den Platz. Die tolle Trainingsleistung können einige dann nicht ins Spiel ummünzen, das merkt man“, sagte Fleischhacker.

„Rangverbesserung zum Vorjahr“

Pech hatte Sankt Andrä auch mit der Verletzung von Spielmacher Thomas Lendway (Kreuzbandriss) und den immer wieder Ausfällen von Knipser Lukas Felis. Zudem hatte man immer wieder mit kleineren Blessuren zu kämpfen, sodass quasi nie die gleiche Mannschaft auflaufen konnte, das eingespielte Stammpersonal somit nicht vorhanden ist.

„Ein Stürmer soll jetzt im Winter noch kommen, um unser neues Ziel für die restliche Saison zu erreichen. Wir wollen eine Rangverbesserung zum Vorjahr, da waren wir Fünfter. Also Platz drei oder vier, das ist auch realistisch, denke ich.“