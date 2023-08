St. Georgen triumphiert vor 1200 Zuschauern gegen Eisenstadt

Sankt Georgen - Eisenstadt 3:1. Die Gäste aus der Hauptstadt erwischten die bessere Anfangsphase - einen Abschluss von Ivan Jakimovski konnte der junge Felix Beck jedoch in letzter Sekunde klären. Doch danach übernahm Sankt Georgen die Oberhand - in der 28. Minute spielte man von rechts auf Thomas Marzi, der den Ball ins lange Eck schob. Nach 55 Spielminuten folgte dann der Doppelschlag der Heimmannschaft - beide Male wurde Oliver Mancs von der rechten Seite ins Spiel gesetzt, der gleich zweimal vor über 1200 Fans einen Treffer bejubeln durfte. Eisenstadt gab sich nicht auf und kam in Form von Richard Horvath zum Anschlusstreffer, für die Wende kam es allerdings zu spät (Lesen Sie mehr zu diesem Derby auf den Seiten 84 und 85).

Wulkaprodersdorf - Oslip 1:2. Das Spiel war sehr ausgeglichen, die Gastgeber hatten mehr vom Ball, doch Oslip kam immer wieder zu gefährlichen Chancen. Nach 14 Minuten verlängerte Mario Dvornikovich den Ball in den 16er, woraufhin Michael Meth mit einem satten Schuss ins kurze Eck die Führung einleitete. Kurz darauf gab es nach einem Foul von Michael Hauszbeck einen Strafstoß - den setzte Thomas Dragschitz jedoch links neben die Stange ins Toraus. Der Ausgleich fiel erst Anfang der zweiten Hälfte nach einem kurz ausgespielten Eckball und einer Flanke auf Michael Fenk, der per Kopf traf. Wenig später war es Georg Fröhlich, der außerhalb des Strafraums von links nach innen zog und die Kugel ins lange Eck zirkelte. Chancen gab es danach auf beiden Seiten, doch Oslip spielte die Führung souverän über die Zeit.

Schützen - Jois 0:0. Zuhause hatte Schützen die Möglichkeit, nach der vorwöchigen 0:3 Strafverifizierung gegen Oslip die ersten Punkte der Saison einzufahren. Die Gastgeber waren von Anfang an bemüht und zeigten sich engagiert, doch die Gäste aus Jois hielten gut dagegen. In der zweiten Hälfte kamen die Joiser mehr ins Spiel, doch Chancen blieben über die gesamten 90 Minuten hinweg eher Mangelware. Lediglich Schützens Benjamin Böck stand mit seinem Stangenschuss kurz vor dem Lucky-Punch. Am Ende trennten sich die Teams mit einer gerechten Punkteteilung. „Wir wussten, dass es in Schützen sehr schwer wird zu bestehen. Für drei Punkte hat es leider nicht gereicht“, meinte der stellvertretende Jois-Obmann Christian Scherry.

Mörbisch – Zillingtal 2:0. Zum Premierenspiel der Mörbischer war der SC Zillingtal zu Gast, der es mit einem sehr engagierten und einsatzwilligen Gastgeber zu tun hatten. Auf den ersten Treffer der Comeback-Mannschaft mussten die Zuseher eine Stunde warten - Marc Heger durfte seine starke Leistung belohnen und traf zum 1:0. Die Gäste aus Zillingtal hielten munter dagegen, konnten vorne jedoch nicht die nötigen Akzente setzen. In der 74. Minute fiel ein Treffer der besonderen Art - der gelernte Torhüter Bastian Ruffini, der aufgrund seiner Handgelenksverletzung als Feldspieler antrat, bewies sein fußballerisches Können und traf zum viel umjubelten 2:0-Endstand.

Trausdorf - Purbach 2:3. Die Gäste starteten dominant in die Partie - in der vierten Minute wurde Rosner nach einer tollen Kombination über links mit einem Steckpass ins Spiel gesetzt, der die Kugl ins lange Eck knallte. Wenig später stocherte Krisztian Farkas nach einer Flanke und mehreren Abschlussversuchen im Strafraum den Ball über die Linie und erhöhte auf 2:0. Nach einer halben Stunde wurde David Szanto perfekt in den Lauf geschickt und konnte alleine vor dem Tor auf 2:1 verkürzen. Der Jubel zum 2:2-Ausgleich in der 88. Minute durch Dusan Kracunovic währte nicht lange, denn kurz vor Schluss erzielte Christian Rosner den 3:2-Endstand.

Großhöflein - Neufeld 1:3. Die Gäste waren von Anfang an dominant, verpassten es aber, die Führung zu erzielen. So kam Soma Füzi in der 25. Minute nach einem weiten Pass alleine vors Tor und netzte zum 1:0 ein. Doch nur wenig später war es Ömer Bas, der mit seinem Schuss aus rund 16 Metern seine Mannschaft zurück ins Spiel brachte. Nach knapp einer Stunde machte der starke Leon Woborny seine Schnelligkeit zu Nutze, zog an der Abwehr vorbei und erzielte die Führung. Auch die Gastgeber kamen noch zu ihren Chancen, doch erneut sollte es der ASV sein, der dank Woborny das 3:1 besiegelte.

UFC Sankt Georgen/Eisenstadt – SC Eisenstadt3:1 (1:0).Torfolge: 1:0 (28.) Marzi, 2:0 (55.) Mancs, 3:0 (57.) Mancs, 3:1 (61.) Horvath.-Reserve: 0:5 (Habeler, Jakovljevic, Vokshi, Fischer, Schmit).-SR: Sevik Faruk (S: Gut / E: Durchschnitt).- Sankt Georgen 1200.Sankt Georgen: Nurschinger; Stefan Hahnekamp (45. Schwacha), Würzner, Beck, Karacson; Brezovac, Jonas Hahnenkamp; Edelbauer, Marzi (74. Jobst), Mancs; Adogbeji (77. Buchreiter).Eisenstadt: Gregull; Pölzelbauer (54. Pasterniak), Jakimovski, Milanovic, Cano (45. Wirth); Bierbaum, Stiglitz (67. Jakovljevic), Honc, Kastler (83. Bachmann); Horvath, Dragan (45. Großmann).

SV Wulkaprodersdorf – FC Oslip1:2 (0:1).Torfolge: 0:1 (14.) Meth, 1:1 (53.) Fenk, 1:2 (58.) Fröhlich.-Reserve: 3:0 (Hombauer, Kain, Grafl).-SR: Ceri Durdu (W: Durchschnitt/ O: Gut).- Wulkaprodersdorf 110.Wulkaprodersdorf: Zvonarits; Fenk, Gusek, Pauschenwein (59. Nikolic), Felber; Kremsner, Dragschitz, Varadi (70. Grafl), Mandl; Richter (59. Kawicher Corniel), Zarits. Oslip: Mecs; Hauszbeck (77. Reinprecht), Marcel Lippl, Fabian Dvornikovich (85. Steiner), Lukas Lippl; Krammer, Gül; Pastinsky, Meth, Fröhlich; Mario Dvornikovich.

UFC Schützen – FC Jois0:0 (0:0).Gelb-Rote-Karte: Norbert Hajdu (84. Foul)Reserve: 0:15 (Doleschi 3, Ringhofer 3, Kulis, Özen 2, Wetschka 4, Christenheit, Vidovic).-SR: Alban Bekteshi (S: Gut / J: Gut).- Schützen 100.Schützen: Covaciu; Andreas Maad, König, Zechmeister, Amrich; Streller, Michal Ulrich, Hajdu, Tomas Ulrich (80. Pavitsits); Muema (83. Kölbl), Böck.Jois: Kolesar; Fasching (45. Richter), Patrick Kientzl, Takac; Simon Kientzl, Hackl, Winter (66. Pollreisz), Reschreiter, Matias; Huber, Deari.

SV Mörbisch – SC Zillingtal2:0 (0:0).Torfolge: 1:0 (61.) Heger, 2:0 (74.) Ruffini.-Reserve: 5:2 (Kampitsch, Frank, Lang 2, Cvitkovich; Ahmadi 2).-SR: David Kruisz (M: Gut / Z: Durchschnitt).- Mörbisch 200.Mörbisch: Piringer; Schwital, Braunöder, Schindler (75. Eibler); Kummer, Thaller (62. Frank), Schmidt, Martschitz (56. Ruffini); Wenzl, Heger, Balogh.Zillingtal: Gharibi; Jawari, Fir, Cseke, Lukas Zwingl; Felix Zwingl, Mahmudov (45. Milosavljevic), Hirschler (69. Yildirim), Novakovic (74. Ahmadi), Turner; Üzen.

SC Trausdorf – UFC Purbach2:3 (1:2).Torfolge: 0:1 (4.) Rosner, 0:2 (16.) Farkas, 1:2 (33.) Szanto, 2:2 (88.) Kracunovic, 2:3 (90.) Rosner.-Reserve: 2:1 (Kracunovic, Radatz; Dovits).-SR: Friedrich Paukowitsch (T: Gut / P: Schlecht).- Trausdorf 80.Trausdorf: De Martin; Nico Kroyer (22. Knezevic), Lucas Kroyer, Frank, Csmarits; Fekete (77. Gras), Nemeth, Kander (77. Derishaj), Stadler (77. Kracunovic); Szanto, Horvath.Purbach: Hajtmanek; Pogatscher, Heiling (87. Schmidt), Farkas, Wimpassinger; Wimmer, Berger; Pfalz (47. Takacs), Holemar, Menschig (69. Ivantschitz); Rosner.

FC Großhöflein – ASV Neufeld1:3 (1:1).Torfolge: 1:0 (25.) Füzi, 1:1 (34.) Bas, 1:3 (58.) Woborny, 1:3 (89.) Woborny.Reserve: 0:2 (Riedl 2).-SR: Harald Mahr (G: Gut / N: Gut).- Großhöflein 200.Großhöflein: Wagentristl; Bognar (67. Stiegen), Christopher Hahnenkamp, Szedenik, Heidenreich; Andreas Hahnenkamp, Gulyas (90. Mayer), Kalman, Baier (45. Ruiz); Füzi, Schmall (90. Hoprich).Neufeld: Graser; Zivojinovic, Frech, Matthias Wachter; Woborny, Sebastian Wachter; Ömer, Pichler, Drga; Baumgartner, Kögl.