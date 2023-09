St. Georgens Eigenbau ist der Trumpf

Vier Spiele – vier Siege, der UFC St. Georgen startete perfekt in die neue Saison. Beim Heimspiel gegen Mörbisch riss der Erfolgslauf der St. Georgener, 0:1 unterlag die Truppe von Trainer Hans Peter Kusolits den Kickern aus der Seegemeinde. „Ein bitteres Ergebnis. Wir hatten einige hochkarätiger Chancen. Schade für unsere Jungs“, meinte Obmann Erwin Nemeth nach dem Spiel. Mit „unseren Jungs“ hat der St. Georgener Vereinsboss den Nagel auf den Kopf getroffen. Erstmals standen nur Spieler in der Startelf, die auch aus dem St. Georgener Nachwuchs stammen.

„Von diesem Weg weichen wir nicht mehr ab“

„Und das ist für uns schon eine sehr tolle Sache, bestätigt unseren Weg. Von dem werden wir nicht mehr abweichen. Wir setzen auf Eigenbau, das ist unsere Philosophie von Fußball“, betont Nemeth und ergänzt: „Wir sind stolz auf unsere Mannschaft. Und auch wenn es jetzt die erste Niederlage gab, bislang hat die Mannschaft sehr viel gut und richtig gemacht. Zwölf Punkte aus fünf Spielen, das ist mehr als in Ordnung.“ St. Georgen bleibt also auch nach fünf Spielen im Spitzenfeld der 2. Klasse Nord, will sich dort so lange es geht auch behaupten, im Vordergrund steht aber weiterhin: „Die Entwicklung der Spieler und der Fokus auf den Nachwuchs“, stellt Nemeth klar. Und geht die Reise trotzdem in Richtung Spitzenplatz, dann hat man in St. Georgen sehr viel richtig gemacht. Man muss nicht einmal über die Landesgrenzen blicken, findet man Teams mit neun, zehn oder gar elf Legionären in der Startelf...