Stotzing kann es auch ohne Tiki Taka

Sechs Spiele in Folge war der UFC Stotzing meisterschaftsübergreifend auswärts ohne Sieg geblieben. Die am 2. April gestartete Durststrecke endete beim 3:2-Erfolg in Mörbisch. „Wir waren schon in Schützen knapp am Sieg dran, heute hat es endlich geklappt“, so UFC-Coach Patrick Mozelt.

Saisonziel: Platz unter den Top-5

Nachsatz: „Unsere Kurven zeigen klar nach oben. Wir wollen gegen Trausdorf noch etwas drauflegen und einen Heimsieg einfahren. Daheim wollen wir am liebsten sowieso alles gewinnen.“ Die Aufbruchstimmung ist im gesamten Verein spürbar. „Es bewegt sich etwas.“ Mozelt gibt als Saisonziel „die Top-5“ aus.

Viel Qualität in der Hinterhand

„Wir haben noch einige Mann auf der Verletztenliste. Wenn alle da sind, ist das eine richtig gute Truppe.“ Kevin Kusolitsch musste für die Partie gegen Mörbisch genauso passen wie der privat verhinderte Aleksandar Marinkovic. Patrick Scherbl kuriert aktuell seine Zerrung aus, der gegen Wulkaprodersdorf verletzte Patrik Mozola wartet weiter auf seine Diagnose. „Da gibt es noch viel Qualität in der Hinterhand.“

Körperbetont statt die „feine Klinge“

Den Nimbus der besonders robusten Spielweise will Stotzing nicht ablegen. „Wir werden immer über den Kampf kommen und nicht über Tiki-Taka. Wir wollen körperbetont und aggressiv spielen, auch wenn wir das eine oder andere Foul damit in Kauf nehmen“, so Mozelt weiter.