Der UFC Stotzing zeigt auf

„Unser größtes Problem in der vergangenen Saison war mit Sicherheit die Kadertiefe“, holt Stotzings Neo-Trainer Patrick Mozelt aus, um die Transfer-Strategie im Sommer zu erläutern. Sein Verein rüstet auf, um Falten, die in der Vergangenheit entstanden sind, auszubügeln. „Wir hatten zu wenige Spieler, um etwaige Ausfälle, die im Fußball nunmal regelmäßig vorkommen, kompensieren zu können. Deshalb war es uns ein Anliegen, den bestehenden Kader zu erweitern“, lautet sein Credo. Das Ziel der Vereinsführung sei es, die Mannschaft neu zu formieren, um künftig konkurrenzfähiger zu werden.

Hochtalentierte Kicker wurden geholt

Dabei scheint man auf einem sehr guten Weg zu sein, denn die Liste der Neuzugänge des UFC Stotzing ist lang und beinhaltet hochtalentierte Fußballer, die den Kader nicht nur erweitern, sondern auch dessen Qualität erheblich steigern. Mit Florent Tahci, Sandro Zorzi, Kevin Kusolitsch, Aleksandar Marinkovic, Patrick Scherbl und Tobias Krenn konnte man sich sowohl in der Offensive, als auch in der Defensive namhaft verstärken. Besonders der Transfer von Florent Tahci lässt wohl viele Trainer der 2. Klasse Nord vor Neid aufhorchen, schließlich sammelte der Stürmer mit dem SV Leithaprodersdorf bereits Erfahrung in der Burgenlandliga und ist als Torgarant allgemein bekannt. Neben den aktuellen Transfers kommt auch Patrik Mozola nach langwieriger Verletzungspause wieder zurück. Das Herzstück des Vereins bilden die beiden Stotzinger David Beslin und Marcel Tschank, die gemeinsam mit Legionären und den Eigenbauspielern mit Sicherheit eine hochwertige Mannschaft bilden werden.