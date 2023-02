Sturm-Hammer in Neufeld

Werbung

Die bisherige Saison lief für Neufeld insgesamt akzeptabel. Durch die enge Aufteilung im Tabellenmittelfeld ist allerdings nach oben hin viel möglich. Mit 18 Zählern liegt man derzeit auf Platz acht, sechs Punkte beträgt der Rückstand auf den Zweitplatzierten SC Zagersdorf. Während sich die Zagersdorfer vor allem durch überaus souveräne Defensivleistungen auf einem Aufstiegsplatz festsetzen konnten, wusste die Mannschaft von Trainer Fatih Bas vor allem offensiv zu überzeugen. Mit 28 erzielten Treffern bildet man nach dem Spitzenreiter Sankt Andrä schließlich den zweitbesten Angriff der Liga. Doch in diesem Winter ergab sich eine Chance, welche sich die sportliche Leitung des ASV Neufeld, trotz der überaus beachtlichen Offensivdarbietung, nicht entgehen lassen wollte – eine zusätzliche Verstärkung eines routinierten Stürmers: Davor Grgic.

Grgic in Neufeld altbekannt

Mit ihm konnte sich die Vereinsführung die Dienste eines routinierten, kaltschnäuzigen Stürmers sichern, der bereits Erfahrung bei zahlreichen Klubs sammeln konnte. In der Jugendzeit durfte der Kroate sogar das Trikot des SK Rapid Wien tragen, ehe er sich später Vereinen wie Leobersdorf oder Breitenfurt anschloss. Nun geht Davor Grgic als Heimkehrer ein weiteres Mal für die Neufelder auf Torejagd, denn bereits zwischen 2019 und 2021 lief er für die Mannschaft auf. Nach seiner Station beim ASV landete er in Purbach, in der Hinrunde schoss der Stürmer für den grün-weißen Aufstiegsaspiranten noch fünf Tore, dieses Torekonto soll in der Frühjahrssaison beim neuen Verein ausgebaut werden. „Wir freuen uns sehr, dass Davor wieder bei uns ist. Er ist ein klasse Stürmer und wird uns mit seiner Erfahrung sicherlich weiterhelfen und vor allem die jungen Spieler unterstützen können“, meinte Michael Lampel, Obmann des ASV Neufeld.