Sturmlose Finalspiele für Purbach und Neufeld

Die Herbstsaison biegt in die Zielgerade ein. Der Kampf um die Winterkrone ist dabei längst zu einem Duell mutiert. Der Underdog UFC Purbach matcht sich dabei mit dem Favoriten ASV Neufeld. Doch just zwei Partien vor dem Ende gehen den Vereinen die Goalgetter aus. Denn: Sowohl Christian Rosner als auch Sascha Kovacs werden zumindest das vorletzte Saisonspiel verpassen.

Rosner wird die letzten Spiele wohl verpassen

Besonders schwer fällt Rosners Ausfall für den UFC Purbach ins Gewicht. „Er hat sich im Spiel gegen Schützen eine Muskelverletzung zugezogen. Es liegt der Verdacht auf Muskelfaserriss im Raum“, so Purbachs Coach Patrick Castek. Rosner spielte den Solo- und Stoß-Stürmer, war in dieser Saison gleich 15 Mal erfolgreich und ist damit der Top-Torjäger der Liga. „Wir hatten diese Situation schon in der Vorbereitung“, so Castek.

Menschig könnte in neue Rolle schlüpfen

So könnte Youngster Marcel Menschig in die Rolle des Knipsers schlüpfen. Menschig gilt als Super-Fußballer, der in jeder Trainingseinheit aufgeigt, die PS aber in Bewerbsspielen noch nicht immer auf den Rasen bringt.

Doch auch Neufeld muss auf einen kreativen Sturmtank verzichten. Sascha Kovacs konnte bislang verletzungsbedingt nur fünf Mal auflaufen, traf dabei insgesamt gleich fünf Mal. „Ein wichtiger Spieler für uns, der sich leider während der Saison verletzt hat und deshalb auf nur wenige Spiele kam “, so Obmann Michael Lampel. Kovacs kam gegen Wulkaprodersdorf schließlich nur zu einem Kurzeinsatz, weil er am Ende mit Gelb-Rot vom Feld musste. Damit wird Neufeld ausrechenbarer: Marco Baumgartner und Horst Kögl sind damit an vorderster Front gesetzt. In der nächsten Runde wartet auf den UFC Purbach der SV Wulkaprodersdorf, auf Neufeld der SV Mörbisch.