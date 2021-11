SV Wulkaprodersdorf: Es wird sich etwas ändern

Je länger die Herbstsaison andauerte, desto mehr verloren die Wulkaprodersdorfer an Form und Kaltschnäuzigkeit. Jetzt ist der Zeitpunkt, wo man angreifen kann, um das Ruder eventuell nochmal herumzureißen und wieder in die Spur zu finden. Vor dem Beginn der Meisterschaft setzte man sich das Ziel, um den Aufstieg ein Wörtchen mitzureden, doch davon ist man mit dem derzeitigen sechsten Tabellenrang weiter weg als erwartet.

Wulkaprodersdorfs Sektionsleiter Viktor Dragschitz stellte klar: „Es wird in der Transferperiode ganz sicher etwas passieren.“ Auch Vereinsobmann Christopher Ivanschitz hat betont, dass man sich sogar bereits auf die kommende Saison vorbereiten möchte, denn da will der Verein unbedingt vorne mitspielen, was jedoch nur mit einer eingespielten und qualitativ hochwertigen Mannschaft funktionieren kann. Wobei es beim SV Wulkaprodersdorf sicher nicht an Qualität fehlt, man ließ gegen Ende der Hinrunde einfach viel zu viele Chancen aus und geriet dadurch oft in Rückstand und verlor viele Punkte.