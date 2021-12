Tapetenwechsel für Hanbauer

Der Mittelfeldspieler der Hauptstädter entschied sich aus beruflichen Gründen dafür, den Verein noch in der Winterpause zu verlassen und sich der Reserve von Klingenbach anzuschließen. Patrick Hanbauer war definitiv einer der Schlüsselspieler des SC Eisenstadt in der Herbstsaison.

Mit sieben Treffern war er der drittgefährlichste Torschütze des Teams und glänzte auch vor allem in der Spielgestaltung. „Aufgrund seines Berufes kann er leider nicht mehr so viel trainieren, als er es noch zuvor konnte, daher haben wir uns einvernehmlich getrennt“, berichtete SCE-Obmann Michael Billes.

Suche nach Ersatz läuft auf Hochtouren

„Patrick hat von sich selbst gesagt, dass es für die Mannschaft und auch für ihn keinen Sinn macht, wenn er trotz geringer Trainingsbeteiligung in einer Kampfmannschaft regelmäßig zum Zug kommen soll“, so Billes abschließend. Den Landeshauptstädtern ist bewusst, was für einen wichtigen Spieler sie mit Patrick Hanbauer verloren haben.

„Es ist wirklich schade, ihn nicht mehr in unseren Reihen zu haben. Er ist ein super Kicker und noch dazu charakterlich top, aber wir wollten seinem Wunsch natürlich nachkommen.“

Im Hintergrund soll bereits ordentlich gebastelt werden. Man sei bereits auf der Suche nach einem Ersatz für den Mittelfeldmotor.