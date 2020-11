Viele Vereine im Burgenland klagen zurzeit über die fehlende Planungssicherheit für die sportliche Zukunft. Wann geht es wieder los, wie viel Runden werden gespielt und gibt es eine Übertrittszeit?

Dies sind die großen Fragen, die zurzeit unbeantwortet sind, beim ASV Neufeld kommt noch folgende Frage hinzu: „Wer sitzt beim Restart auf der Trainerbank?“ Vor einigen Wochen trennten sich die Neufelder bekanntlich von Ferdinand Bosch und trotz aller Fragezeichen wurde die Trainersuche nicht eingestellt, sondern befindet sich sogar in der heißen Phase, wie Obmann Michael Lampel berichtete: „Wir sind mitten in den Gesprächen, es hat sich ein Favorit rauskristallisiert, aber es fehlen noch einige Details. Wir wollen dieses Thema in den nächsten zwei, drei Wochen erledigt haben, eine Sorge weniger ist immer gut.“ Namen wurden dabei keine genannt. Ein Hauptthema der Verhandlungen sei in diesen Zeiten vor allem die Wirtschaftlichkeit:

„Es sind wirtschaftlich für alle Vereine schwere Zeiten, daher ist dieser Aspekt einer der wichtigsten bei der Suche, da auch wir nicht mit Geld gesegnet sind. Es ist zu hoffen, dass weitere Hilfsfonds vom Sportministerium folgen, den Klubs fehlen jetzt im Winter mit dem Wegfall von Bällen oder Sportlerkränzchen Einnahmen“, so Lampel.