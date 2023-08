Trausdorf im Aufwind

Nachdem der Verein in der Hinrunde der Vorsaison noch etwas mit der Form haderte, konnte man in der Winterpause mit gezielten Transfers die Mannschaft komplettieren und die Leistungen von Spiel zu Spiel steigern. Am Ende stand man auf Platz acht. Erheblichen Anteil daran hatte auch der neue Stürmer Mario Horvath, der als bester Torschütze der Liga den goldenen Schuh erhielt. Die für das Team so wichtigen Legionäre, wie unter anderem auch Mittelfeldmann Milan Nemeth, konnte man im Sommer von einem Verbleib überzeugen. Zudem hat man mit Rückkehrer Dusan Kracunovic, Andreas Klikovits und Dominik Stadler gleich drei junge, talentierte Neuzugänge verbuchen können. Des Weiteren wurden die beiden Nachwuchsspieler Leo Schicker und Moritz Szalay in den Kader der Kampfmannschaft berufen.

Aufwärtstrend beibehalten

„Wir sind sehr froh, dass die Jungs zu uns gestoßen sind. Die Trainingsbeteiligung ist sehr hoch, was mich als Trainer natürlich besonders freut“, so Trainer Michael Gasnarek. Der Übungsleiter darf sich also über eine erweiterte Kadertiefe freuen und arbeitet daran, die Mannschaft weiter zu verbessern. Seit seiner Übernahme ist ein klarer Aufwärtstrend zu erkennen. Im Endspurt der Vorsaison gab es kaum eine Mannschaft, die das Team bezwingen konnte. Diesen Trend möchte man auch in der kommenden Spielzeit weiter fortsetzen. Im Fokus wird auch die Arbeit mit den jungen Spielern stehen. „Wir wollen eine ähnliche Leistung hinlegen wie in der vergangenen Rückrunde. Ich denke, dann ist sicherlich eine bessere Platzierung möglich. Auch wollen wir den jungen Spielern stets die Möglichkeit bieten, sich zu beweisen und ihnen so viel Spielzeit wie möglich geben“, so Gasnarek. Mit den Vorstellungen in der Vorbereitung ist der Trainer sehr zufrieden - vielversprechende Aussichten, um gegen die Konkurrenz in der Liga zu bestehen.