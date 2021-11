Trausdorf ist auf Spielersuche

Da die Trausdorfer des Öfteren mit vielen Verletzungen und Ausfällen kämpfen mussten, hatte es Trainer Aleksandar Kracunovic nicht einfach. Der Kader des Vereins ist wohl der kleinste der Liga, was es nun zu ändern gilt. In der Winterpause will man auf dem Transfermarkt tätig werden und versuchen sowohl junge als auch erfahrene Spieler mit an Bord zu bekommen, um für die Rückrunde gerüstet zu sein und dem derzeitigen vorletzten Rang in der Tabelle „Lebewohl“ zu sagen.

„Wir wollen uns unter anderem auf Spieler fokussieren, die in anderen Mannschaften keinen Platz in der Kampfmannschaft bekommen und beispielsweise nur in der Reserve zum Einsatz kommen. Bei uns hätten sie die Möglichkeit, Erfahrung zu sammeln und sich selbst weiterzuentwickeln“, wie der Trausdorf-Coach erklärte. Unter anderem sollen auch zwei Routiniers den Verein verstärken, die die Youngsters auf dem Feld führen sollen. „Wir sind zurzeit schon auf der Suche nach geeigneten Charakteren, wobei wir natürlich schon für die kommende Saison planen“, so Kracunovic. Jetzt haben die Spieler des SC Trausdorf erstmal Pause, bis sie ein Heimprogramm zur Verfügung gestellt bekommen, um fit in die Wintervorbereitung starten zu können.