Trausdorf mit Toptransfer

Nach zwölf Spielen in der Hinrunde steht der SC Trausdorf mit 14 Treffern auf dem Torkonto auf Platz zehn in der Tabelle. Bereits früh war klar, dass man sich in der Offensive nach Verstärkung umsehen wird. Trotz kämpferischer Leistungen der Truppe von Michael Gasnarek liegen die Trausdorfer bisher etwas hinter den Erwartungen der Fans. Zwar haben die Grün-Weißen einen talentierten Kader, doch oft fehlte in Partien ein gewisser „Torriecher“, wenn man sich in die gegnerische Hälfte nach vorne arbeitete.

Spieler mit Erfahrung und Talent

Dennoch ist die Mannschaft durchaus technisch versiert, mit geordnetem Kombinationsspiel versucht das junge Team die Chancen herauszuspielen. Jene Chancen soll nun Mario Horvath in Tore umwandeln, um so für eine erfolgreiche Rückrunde zu sorgen. Wo das Tor steht, weiß der Neuzugang bestimmt, schließlich hat Horvath in der bisherigen Saison bereits zehn Treffer für den SV Wulkaprodersdorf erzielen können. An Erfahrung mangelt es dem 1989er-Jahrgang ebenfalls nicht, neben „Wulka“ kickte der Stürmer unter anderem auch für den UFC Podersdorf, den FC Jois und den FC Großhöflein. Dementsprechend glücklich sind die Funktionäre der Trausdorfer über den Transfer: „Wir haben lange an dem Wechsel gearbeitet. Mario erfüllt genau das Spielerprofil, wonach wir gesucht haben, deshalb sind wir sehr froh, dass er sich für uns entschieden hat“, meinte Trainer Michael Gasnarek erleichtert. Mario Horvath soll jedenfalls zuvor das Interesse einiger Vereine geweckt haben. Nun, da alles in trockenen Tüchern ist, steht einer erfolgreichen Zusammenarbeit mit dem SC Trausdorf nichts mehr im Wege.