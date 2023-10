Trausdorfer Heim-Komplex

Vier Spiele. Vier Niederlagen. Der SC Trausdorf leidet unter einem notorischen Heimkomplex. Der letzte Sieg auf eigenem Boden datiert bereits vom 3. Juni. Damals schoss der SC den UFC Schützen am Gebirge mit 13:0 vom Feld. Danach: Ladehemmung und nur drei Tore in 360 Minuten.

Nemeth-Ausfall trifft Trausdorf schwer

Der Grund hat für Coach Michael Gasnarek einen Namen: Milan Nemeth. „Er ist unser Kreativspieler und unser Offensiv-Herz. Sein Ausfall ist für uns vor allem in den Heimspielen spürbar. Immer dann, wenn wir das Spiel machen müssten, ist das Fehlen der Schaltstelle besonders bemerkbar.“

Zwei Heimpartien stehen noch auf Programm

Zwei Heimpartien stehen in dieser Saison noch an. Am 14. Oktober trifft Trausdorf auf Wulkaprodersdorf, am 4. November auf Großhöflein. Auf die Nemeth-Rückkehr kann der Coach nicht länger warten. „Es wird bei ihm noch länger dauern.“

Gasnarek legt jetzt Plan B auf den Tisch

Dementsprechend will Gasnarek ab dem nächsten Spiel mit dem Plan B starten. „Wir werden versuchen, die Aufgaben neu und auf mehrere Schultern zu verteilen.“ Dazu fordert Gasnarek die Grundtugenden ein. „Wir haben gegen St. Georgen eine ganz schlechte spielerische, aber auch kämpferische Leistung gezeigt. Das müssen wir besser machen.“ Denn: „Auch St. Georgen war keine Über-Mannschaft, sondern lag genau in unserem Bereich. Wir haben aber einen Schnitzer gemacht, der Gegner nicht.“