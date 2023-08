UFC Purbach wird zur Festung

Vor etwa einer Woche verkündete der UFC Purbach noch das Ziel, zu Hause wieder bessere Leistungen zu erbringen. In der vergangenen Saison war man mit der Punkteausbeute vor heimischem Publikum nicht zufrieden, dies soll sich nun unter Trainer Patrick Castek ändern. Der Coach kennt seine Mannschaft als ehemaliger Spieler sehr gut. Gemeinsam mit der Vereinsführung schaffte man es, sich gezielt zu verstärken und eine gut eingeschweißte Mannschaft aufzubauen. Mit Torhüter Martin Hajtmanek, Mittelfeldakteur Markus Holemar und Rückkehrer Dominik Wimmer holte man Neuverpflichtungen, die gut mit den Routiniers und den jungen Talenten des Teams zusammenpassen. Dabei hat man bewusst darauf verzichtet, zahlreiche Legionäre in das Team zu holen.

Wir wollen wieder eine Heimmacht werden. In Purbach soll es für unsere Gegner nichts zu holen geben“, meinte Pressesprecher Stefan Hausmair. Besser hätte man diesen Vorsatz nicht unterstreichen können. Am vergangenen Wochenende fegte man den FC Großhöflein mit 7:0 vom Platz. Dabei trugen sich unter anderem das Jugend-Talent Alexander Pfalz sowie der Goalgetter Christian Rosner in die Torschützenliste ein. Der erste Heimerfolg soll allerdings erst der Anfang sein, denn Purbach soll zu einer Festung werden, die für jeden Gegner zu einer schwer überwindbaren Hürde wird. Bevor man aber zu Hause wieder ein Spiel bestreitet, sind die Grün-Weißen beim Aufstiegsfavouriten aus Neufeld zu Gast.

„Wir wissen, dass Neufeld das 100-Jahre-Jubiläum mit einem Sieg feiern möchte. Es wird mit Sicherheit kein leichtes, aber ein unterhaltsames Spiel werden, das wir natürlich für uns entscheiden wollen“, kündigte Hausmair an.