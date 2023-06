UFC Schützen: Schiefer für Sijak

Erst Mitte Oktober wurde mit Dieter Sijak ein Trainer gefunden, der neuen Schwung in den Verein bringen sollte. Mit seinem Vorgänger Anton Dwornikowitsch konnte der UFC Schützen in der Hinrunde keine Punkte einfahren, weshalb man sich damals für den Trainerwechsel entschieden hatte. Unter Dieter Sijak schien es besser zu laufen, mit Siegen gegen den SC Trausdorf im Herbst und den ASV Neufeld im Frühjahr konnte man sich auch gegen vermeintlich stärkere Mannschaften beweisen. Doch obwohl ein klarer Fortschritt in der Mannschaft zu erkennen war, reichte es nicht für eine größere Punkteausbeute. Auch die Neuzugänge im Winter konnten nicht ihre Erwartungen erfüllen. Mit Verletzungssorgen und regelmäßigen Ausfällen geplagt, blieb man seit dem ersten Spiel der Frühjahrssaison ohne Punktezuwachs. Nun haben sich der Verein und Dieter Sijak einvernehmlich und vor allem im Guten getrennt. „Wir wünschen Dieter natürlich alles Gute für seine Zukunft und bedanken uns für seinen großartigen Einsatz bei uns im Verein“, meinte Obmann Gerhard Reinprecht nach der Trennung.Einer geht, der andere kommtMit Horst Schiefer steht nun bereits ein hochmotivierter Nachfolger fest, der die letzten Spiele der Saison nutzen kann, um seine Mannschaft besser kennenzulernen und möglicherweise den ein oder anderen Punkt einzufahren. Bei der 0:5-Niederlage gegen Zagersdorf stand der Neo-Trainer bereits auf der Seitenlinie und konnte eine Mannschaft beobachten, die bis zum Schluss vollen Einsatz zeigte. Gegen den Aufstiegsaspiranten reichte die kämpferische Leistung jedoch nicht aus. Nun liegt es in den letzten Runden an Horst Schiefer, seine Mannschaft für den Saisonendspurt zu motivieren. Danach folgt der Fokus auf die Sommervorbereitung, um in der nächsten Spielzeit voll angreifen zu können. „Wir freuen uns sehr, dass Horst bei uns ist. Ich denke, er passt gut zu unserer Mannschaft und wird uns sicherlich helfen, unsere Ziele zu erfüllen“, sagte Schützen-Obmann Gerhard Reinprecht über die Verpflichtung des neuen Trainers.