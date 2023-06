Umbruch bei Wulkaprodersdorf

Obwohl man die Saisonziele nicht unbedingt erfüllen konnte, so kann man beim SV Wulkaprodersdorf dennoch von einem positiven Saisonabschluss sprechen. Neben einem 4:0-Sieg am letzten Spieltag gegen den UFC Schützen war man auch die einzige Mannschaft, welche den Spitzenreiter aus Sankt Andrä bezwingen konnte. Trotzdem strebt die Vereinsführung einige Veränderungen an. Der Abgang von Lukas Balaz zeichnete sich bereits ab, der Stürmer war in den letzten Spielen bereits nicht mehr Teil des Kaders und wird den Verein verlassen. Außerdem lief Rudolf Hudec gegen Schützen ein letztes Mal für den Verein auf. Mit Michael Fenk und Stefan Knopf hängten zudem zwei Leistungsträger ihre Fußballschuhe an den Nagel.

Neuzugänge bereits im Anflug

Besonders das Karriereende von Michael Fenk und Stefan Knopf schmerzt den Verein sehr. „Wir sind Michael und Stefan sehr dankbar für ihren Einsatz und hoffen, dass wir sie weiterhin regelmäßig auf dem Sportplatz sehen werden“, meinte Wulka-Obmann Christian Ivanschitz. Dem SV Wulkaprodersdorf war es ein besonderes Anliegen, Spieler aus der eigenen Ortschaft zum Verein zurückzubringen. Offensivspieler Johannes Wieser vom UFC Oggau und Defensivmann Maximilian Welkovits von ASKÖ Klingenbach laufen künftig wieder in Blau-Weiß auf. Die beiden sind in der Wulka-Jugend groß geworden. Im Sturm verstärkt man sich zudem mit dem Legionär Dominik Gumbir, welcher zuletzt in der Slowakei aktiv war. Für Kompensation hat man somit bereits bestens gesorgt.