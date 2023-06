Umbruch beim UFC Purbach

Mit einem spannenden 3:2-Krimi-Sieg über den UFC Sankt Georgen/Eisenstadt kletterte der UFC Purbach noch auf Platz fünf und konnte einen positiven Schlussstrich über die Saison ziehen. Doch die neue Spielzeit steht bekanntlich bereits vor der Tür und die Vereinsführung setzt alles daran, die Mannschaft bestmöglich darauf vorzubereiten. An der Seitenlinie wird künftig jedoch jemand anderer stehen. Der Abgang von (Ex-)Trainer Michael Weihrauch ist mittlerweile beschlossene Sache, einen Nachfolger für den abwandernden Teamleiter hat man bereits auserkoren. Künftig wird mit Patrick Castek ein Mann das Team betreuen, der den Verein in- und auswendig kennt und somit bestens für den Job geeignet zu sein scheint. Denn bis vor kurzem lief der Neo-Trainer noch im Trikot für die Grün-Weißen auf, ehe ihm im Herbst ein Kreuzbandriss zum vorzeitigen Karriereende zwang. Seitdem ist Patrick Castek im Trainerstab aktiv und soll nun gemeinsam mit Co-Trainer Christian Schur mehr Verantwortung übernehmen und die Mannschaft zum Erfolg führen.

Auch Transfers sind geplant

Auch Matthias Piringer wird seine Zelte künftig woanders aufschlagen. Der erfahrene Schlussmann war vor allem in der Rückrunde regelmäßig in der Startelf und wusste dabei auch zu überzeugen. Mit der neuen Saison plant man auf der Torhüterposition jedoch um. Eine neue Nummer eins steht zwar noch nicht fest, allerdings arbeitet man bereits intensiv an einer Neuverpflichtung auf dieser Position. Die ersten Gespräche und Probetrainings sollen bereits stattgefunden haben, bis alles in trockenen Tüchern ist, dauert es aber noch ein wenig. Den ersten Transfer konnte man indessen schon vermelden - mit Dominik Wimmer wird ein Eigenbauspieler zum Verein zurückkehren. Der flexibel einsetzbare Defensivmann spielte bis 2019 für Purbach, ehe er sich dem UFC Oggau anschloss. Unter anderem soll er die Lücke von Dennis Dwornikowitsch füllen, der seine Karriere kürzlich beendete. Der Transfer-Sommer bleibt also weiterhin spannend, denn auch in Purbach stehen wohl noch weitere Veränderungen an.