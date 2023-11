Verkorkste Herbstsaison für Großhöflein

„Ich erwarte mir gegen Trausdorf eigentlich nichts mehr“, erklärt Großhöfleins Sektionsleiter David Bognar. Nachsatz: „Wir wollen diese Partie einfach drüberbekommen. Wir werden kämpfen, aber wir dürfen uns wohl nichts mehr ausrechnen.“ Zu tief sitzt der Stachel einer „total verkorksten“ Hinrunde. Auch der totale Kurswechsel mit dem Trainerwechsel mitten in der Saison half nichts mehr. Der FC Großhöflein feierte nur einen Sieg. Das Warum ist schwer zu beantworten. „Wir machen viele Eigenfehler, haben das Pech am Schuh kleben.“ Sinnbildlich dafür sei der Auftritt gegen Mörbisch: Beim Gegentreffer konnte Keeper Dominik Wagentristl die Kugel nicht festhalten und Philipp Lang staubte zum 1:0 ab. „Beim zweiten Tor haben wir Freistoß und stellen uns so blöd an, dass plötzlich unser Innenverteidiger in unserem Strafraum die Kugel auf die Hand bekommt“, so Bognar. Dazu kommt auch der Gesundheitszustand der Truppe. „Ich glaube, dass die ganze Mannschaft wochenlang unter einer Verkühlung leidet.“ Im Winter soll „das Team endlich den Kopf frei bekommen.“