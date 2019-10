Der Fußball schreibt oft die kuriosesten Geschichten – wie auch vergangenes Wochenende in Purbach. In der Freitagabend-Partie trafen Purbach und der SC Eisenstadt aufeinander.

Nach zehn Minuten ereignete sich dann die Szene des Spieltags: Purbach-Tormann Michael Berger musste verletzt ausgewechselt werden, für ihn kam der Ersatztorhüter. Doch der „Zweier“ ist kein gelernter Tormann, es war Marc Heger, seines Zeichen Defensiv-Allrounder. Im Normalfall wäre das ein dicker Vorteil für die Gäste gewesen, wenn kein gelernter „Goalie“ das Tor hütet – doch nicht in diesem Spiel.

Heger hielt bis zum Abpfiff der Partie seinen Kasten sauber und verhalf seinem Team somit zu einem wichtigen Heimsieg. „Grundsätzlich ist das natürlich ein Wahnsinn und ein unglaubliches Pech, wenn der Keeper verletzt runter muss und man keinen gelernten Tormann mehr draußen hat. Aber dass der Marc uns dann noch bis zuletzt im Spiel gehalten hat und quasi jeden hohen Ball runterpflückte, ist natürlich das Tüpfelchen auf dem I“, so Purbach-Sektionsleiter Sascha Schmidt.

Harmlose Eisenstädter nutzten Situation nicht

Dass das Spiel dann 1:0 für Purbach endete, spricht auch nicht gerade für die Offensivabteilung des SCE. Kampitsch und Co. blieben harmlos und zwangen Heger nicht einmal zu einer Parade. „Das war für mich, ehrlich gesagt, ein bisschen überraschend, dass sie so wenig aufs Tor geschossen haben. Normalerweise feuert man da aus jeder Distanz. Aber in dem Fall, gut für uns natürlich, so wie es lief“, so Schmidt.